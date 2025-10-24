दुर्ग-पटना, चर्लपल्ली-बरौनी और गोंदिया-पटना के बीच चलेगी छठ स्पेशल ट्रेन; चेक करें शेड्यूल

जागरण संवाददाता, धनबाद। दक्षिण भारत, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से छठ के दौरान झारखंड व बिहार लौटने वाले यात्रियों के लिए रेलवे ने स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। दुर्ग से पटना के लिए शुक्रवार की रात देर स्पेशल ट्रेन चलेगी। शनिवार को हैदराबाद के चर्लपल्ली से बरौनी और गोंदिया से पटना के लिए छठ स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। तीनों ट्रेन धनबाद व बोकारो होकर चलेंगी।

इनमें दुर्गा-पटना व गोंदिया-पटना में दोनों ओर से टिकटों की बुकिंग शुरू हो गई है। चर्लपल्ली से बरौनी के लिए टिकट बुक होने लगे हैं। थर्ड एसी व सेकंड एसी की सीटें फुल हो गई हैं जबकि स्लीपर श्रेणी में 75 सीटें उपलब्ध हैं। वापसी की टिकट बुकिंग शुक्रवार से शुरू होने की संभावना है। बरौनी से चर्लपल्ली के बीच चलने वाली ट्रेन का रूट व टाइम टेबल भी शुक्रवार को जारी होगा।