    Railway News: रक्सौल स्पेशल ने दी राहत, मौर्य एक्सप्रेस के जनरल कोच में सामान्य से तिगुना चढ़े यात्री

    By Tapas Banerjee Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 03:00 PM (IST)

    धनबाद से छठ मनाने बिहार जाने वाले यात्रियों की ट्रेनों में भारी भीड़ है। रक्सौल स्पेशल ने यात्रियों को राहत दी, पर मौर्य एक्सप्रेस में तीन गुना अधिक यात्री थे। नहाय-खाय के साथ छठ शुरू होने से भीड़ और बढ़ेगी। गंगा-दामोदर और अन्य ट्रेनों में भी यात्रियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा।

    धनबाद स्टेशन में बिहार जाने वाली गाड़ी मौर्य एक्सप्रेस में उमड़ी यात्रियों की भीड़। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, धनबाद। छठ पर बिहार जाने वाले यात्रियों का ट्रेनों में ज्वार उमड़ पड़ा है। भीड़ संभालने में आरपीएफ को पसीने छूट रहे हैं। बुधवार को धनबाद से गोमो व कोडरमा होकर चलाई गई रक्सौल स्पेशल ट्रेन ने यात्रियों को बड़ी राहत दी।

    14 जनरल कोच के साथ चली ट्रेन में यात्री आराम से बैठ कर गये। पर संबलपुर से गोरखपुर जानेवाली मौर्य एक्सप्रेस के जनरल कोच में सफर मुश्कलों भरा रहा। प्लेटफार्म पर तैनात आरपीएफ ने जैसे तैसे एक-एक कर सभी यात्री को अंदर पहुंचा दिया।

    पर सामान्य से तीन गुना अधिक यात्रियों के सवार होने से अंदर पांव रखना मुश्किल हो गया। नहाय-खाय के साथ 25 अक्टूबर से छठ शुरू होगा। ऐसे में गुरुवार व शुक्रवार को ट्रेनों में और अधिक भीड़ उमड़ेगी। शुक्रवार को धनबाद-रक्सौल छठ स्पेशल दूसरा फेरा लगाएगी। इससे यात्रियों को विकल्प मिल सकेगा।

    शौचालय के अंदर और बाहर खड़े हो गए गए यात्री

    जनरल डिब्बे में हिलने भर की भी जगह नहीं थी। प्रवेश द्वार से लेकर सीट के नीचे और ऊपर सामान रखने वाली जगह पर भी यात्री दुबके बैठे थे। अत्यधिक भीड़ के कारण शौचालय के अंदर और बाहर यात्रियों को खड़े होकर यात्रा करनी पड़ी।

    गंगा-दामोदर, गंगा-सतलज, वनांचल और पाटलिपुत्र भी खचाखच

    पटना जानेवाली गंगा-दामोदर और पाटलिपुत्र एक्सप्रेस, रांची से भागलपुर वनांचल एक्सप्रेस और धनबाद-फिरोजपुर कैंट गंगा सतलज एक्सप्रेस में भी यात्रियों की यही स्थिति रही। इन ट्रेनों के जनरल कोच में सवार होने को लेकर जोर आजमाइश करनी पड़ी।