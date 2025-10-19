Chhath Puja Special Train: उत्तर बिहार के यात्रियों को रेलवे का तोहफा, धनबाद से 22 अक्टूबर से चलेगी छठ स्पेशल ट्रेन
रेलवे ने उत्तर बिहार के यात्रियों के लिए छठ पूजा के अवसर पर धनबाद से एक विशेष ट्रेन चलाने का फैसला किया है। यह ट्रेन 22 अक्टूबर से शुरू होगी, जिससे यात्रियों को त्योहार के दौरान घर पहुंचने में आसानी होगी। इस कदम से धनबाद और आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले उत्तर बिहार के लोगों को छठ पूजा के लिए अपने गांव जाने में सुविधा होगी।
जागरण संवाददाता, धनबाद। धनबाद और आसपास रहने वाले उत्तर बिहार के लोगों को रेलवे ने बड़ी राहत दी है। उत्तर बिहार जाने वाली नियमित और स्पेशल ट्रेनों में लंबी वेटिंग लिस्ट के मद्देनजर धनबाद से स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है।
धनबाद से रक्सौल के बीच 22 अक्टूबर से छठ स्पेशल ट्रेन चलेगी। वापसी में रक्सौल से 23 अक्टूबर से चलेगी। अब तक जसीडीह झाझा रूट से चलने वाली स्पेशल ट्रेन इस बार गोमो, कोडरमा, पहाड़पुर, तिलैया, राजगीर और नालंदा होकर चलेगी।
दोनों ओर से चार-चार फेरे लगाने वाली ट्रेन में सामान्य श्रेणी के 14 और दो थर्ड एसी के कोच जुड़ेंगे।
टाइम टेबल
03301 धनबाद रक्सौल स्पेशल 22, 24, 26 और 28 अक्टूबर को चलेगी। धनबाद से शाम 5:50 पर खुलकर शाम 6:18 गोमो, 6:44 पारसनाथ 7:12 हजारीबाग रोड, 7:44 कोडरमा, रात 8:28 पहाड़पुर 9:35 वजीरगंज, 11:10 राजगीर, 11:25 नालंदा, अगले दिन सुबह 7:40 सीतामढ़ी और सुबह 10:00 बजे रक्सौल पहुंचेगी।
03302 रक्सौल धनबाद स्पेशल 23, 25, 27 और 29 अक्टूबर को चलेगी। रक्सौल से दिन 11:25 पर खुलकर दोपहर 1:15 सीतामढ़ी, रात 11:15 नालंदा ,11:28 राजगीर, सुबह 320 पहाड़पुर 4:00 बजे कोडरमा, 4:32 हजारीबाग रोड, 5:02 पारसनाथ, 6:04 गोमो और सुबह 7:30 पर धनबाद आएगी।
इन स्टेशनों पर ठहराव
धनबाद से रक्सौल के बीच चलने वाली स्पेशल ट्रेन का ठहराव गोमो, पारसनाथ, हजारीबाग रोड, कोडरमा, पहाड़पुर, बंधुआ, वजीरगंज, तिलैया, नटेसर,
राजगीर, नालंदा, बिहारशरीफ, बाढ़, मोकामा, बरौनी, समस्तीपुर, लहरिया सराय, दरभंगा, कमतौल,जनकपुर रोड, सीतामढ़ी और बैरगनिया में होगा।
