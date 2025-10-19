Chhath Puja Special Train: उत्तर बिहार के यात्रियों को रेलवे का तोहफा, धनबाद से 22 अक्टूबर से चलेगी छठ स्पेशल ट्रेन

जागरण संवाददाता, धनबाद। धनबाद और आसपास रहने वाले उत्तर बिहार के लोगों को रेलवे ने बड़ी राहत दी है। उत्तर बिहार जाने वाली नियमित और स्पेशल ट्रेनों में लंबी वेटिंग लिस्ट के मद्देनजर धनबाद से स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है।

धनबाद से रक्सौल के बीच 22 अक्टूबर से छठ स्पेशल ट्रेन चलेगी। वापसी में रक्सौल से 23 अक्टूबर से चलेगी। अब तक जसीडीह झाझा रूट से चलने वाली स्पेशल ट्रेन इस बार गोमो, कोडरमा, पहाड़पुर, तिलैया, राजगीर और नालंदा होकर चलेगी।

दोनों ओर से चार-चार फेरे लगाने वाली ट्रेन में सामान्य श्रेणी के 14 और दो थर्ड एसी के कोच जुड़ेंगे। टाइम टेबल 03301 धनबाद रक्सौल स्पेशल 22, 24, 26 और 28 अक्टूबर को चलेगी। धनबाद से शाम 5:50 पर खुलकर शाम 6:18 गोमो, 6:44 पारसनाथ 7:12 हजारीबाग रोड, 7:44 कोडरमा, रात 8:28 पहाड़पुर 9:35 वजीरगंज, 11:10 राजगीर, 11:25 नालंदा, अगले दिन सुबह 7:40 सीतामढ़ी और सुबह 10:00 बजे रक्सौल पहुंचेगी।

03302 रक्सौल धनबाद स्पेशल 23, 25, 27 और 29 अक्टूबर को चलेगी। रक्सौल से दिन 11:25 पर खुलकर दोपहर 1:15 सीतामढ़ी, रात 11:15 नालंदा ,11:28 राजगीर, सुबह 320 पहाड़पुर 4:00 बजे कोडरमा, 4:32 हजारीबाग रोड, 5:02 पारसनाथ, 6:04 गोमो और सुबह 7:30 पर धनबाद आएगी।