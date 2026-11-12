छठ पर धनबाद के यात्रियों को राहत, रांची-गोरखपुर से टाटा-छपरा तक चार स्पेशल ट्रेनें

जागरण संवाददाता, धनबाद। नहाय-खाय के साथ शुक्रवार से छठ पर्व शुरू होनेवाला है। इसे लेकर गुरुवार को बिहार जानेवाली ट्रेनों में ट्रेनों में यात्रियों का ज्वार उमड़ा रहा। सुबह से रात तक बिहार जानेवाली ट्रेनों में खचाखच भीड़ रही।

भीड़ के पूर्वानुमान के आधार पर रेलवे ने कई स्पेशल ट्रेनें चलाई। धनबाद होकर रांची-गोरखपुर, टाटा-लाभा, टाटा-छपरा और राउरकेला-झंझारपुर के लिए चली स्पेशल ट्रेनों ने यात्रियों को बड़ी राहत दी। इन ट्रेनों के कारण निमित ट्रेनों में धक्का-मुक्की के हालात नहीं बने।