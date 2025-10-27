छठ महापर्व के बाद भी ट्रेनों में वेटिंग का दंगल, मुंबई मेल में 2 नवंबर तक नो रूम

जागरण संवाददात, धनबाद। छठ महापर्व की पावन छटा के बीच रेलवे स्टेशनों पर एक अलग ही जंग का माहौल है। रविवार को जहां कुछ यात्रियों ने छुट्टी मिलते ही अपनों के लिए घर की राह पकड़ी तो वहीं अब नजरें महापर्व के पारण के बाद की वापसी यात्रा पर टिकी हैं। धनबाद स्टेशन पर गूंजते छठ के लोकगीतों के मधुर स्वर के बीच टिकट खिड़कियों पर बैकलाग का तनाव है।



दरअसल, यह चुनौती सिर्फ जाने की नहीं बल्कि लौटने की है। मंगलवार को पारण होते ही घर वापसी के लिए यात्रियों का सैलाब उमड़ने वाला है जिसका असर अभी से टिकटों पर दिख रहा है। देश की राजधानी दिल्ली की ओर जाने वाली दोनों राजधानी ट्रेनों में टिकट बुकिंग संभव नहीं।