मैथन डैम पर छठ की धूम, अस्ताचलगामी सूर्य को दिया अर्घ्य; अब उदीयमान सूर्य की पूजा की तैयारी

जागरण संवाददाता, मैथन (धनबाद)। लोक आस्था का महापर्व छठ मैथन एवं आसपास के क्षेत्रों में रविवार को पूरे श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ मनाया गया। महापर्व के तीसरे दिन अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित करने के लिए मैथन डैम स्थित विभिन्न छठ घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी।

व्रतधारियों ने परिवार के सदस्यों के साथ घाटों पर पहुंचकर पूरे विधि-विधान से भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया तथा परिवार की सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। अब सोमवार सुबह उगते हुए सूर्य की पूजा की जाएगी। इसी के साथ चार दिवसीय छठ महापर्व संपन्न होगा।

महापर्व को शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए मैथन छठ पूजा सेवा समिति, मैथन पुलिस, डीवीसी, मैथन पावर लिमिटेड और स्थानीय समाजसेवियों की ओर से व्यापक इंतजाम किए गए थे। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विभिन्न स्थानों पर सेवा शिविर लगाए गए थे। वहीं, जलाशय में सुरक्षा के मद्देनजर स्पीड बोट की व्यवस्था की गई थी। घाटों पर भीड़ नियंत्रण, वाहनों की पार्किंग और यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए समिति के सदस्य एवं सुरक्षा प्रहरी सक्रिय रहे।