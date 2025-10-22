Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Dhanbad रेलवे स्टेशन पर भीड़ नियंत्रित करने के लिए किए गए हैं ये इंतजाम, छठपूजा पर यात्रियों की सुविधा को ले तैयारी

    By Tapas Banerjee Edited By: Kanchan Singh
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 12:08 AM (IST)

    छठ पर्व के मद्देनज़र धनबाद स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए विशेष इंतज़ाम किए गए हैं। यात्रियों को लाइन में लगकर प्रवेश मिलेगा, और टिकट चेकिंग स्टाफ तैनात रहेंगे। बुजुर्गों और महिलाओं के लिए स्काउट एंड गाइड मदद करेंगे। कुछ ट्रेनों के मार्ग में बदलाव किया गया है, जिससे यात्रियों को परेशानी हो सकती है।

    prefferd source google
    Hero Image

    छठ को लेकर बिहार जानेवाली ट्रेनों में यात्रियों का हुजूम उमड़ रहा है।

    जागरण संवाददाता, धनबाद। छठ को लेकर बुधवार से बिहार जानेवाली ट्रेनों में यात्रियों का हुजूम उमड़ेगा। सुबह खुलने वाली धनबाद-सासाराम इंटरसिटी और पटना इंटरसिटी से लेकर रात की गंगा-दामोदर, मौर्य व गंगा-सतलज तथा देर रात तक की ट्रेनों में यात्री उमड़ेंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भीड़ नियंत्रण को लेकर धनबाद स्टेशन के आरक्षण काउंटर के सामने होल्डिंग एरिया बनाया गया है। होल्डिंग एरिया में आरपीएफ तैनात रहेगी। भीड़ बढ़ने पर यात्रियों को होल्डिंग एरिया में रोका जाएगा, जहां से टुकड़ों में स्टेशन के अंदर प्रवेश कराया जाएगा। बुजुर्ग व महिलाओं की मदद को स्काउट एंड गाइड के सदस्य स्टेशन व प्लेटफार्म पर रहेंगे।

    अतिरिक्त टिकट चेकिंग स्टाफ, हेल्प बूथ भी

    छठ की भीड़ को लेकर आवश्यकता के अनुसार, अतिरिक्त टिकट चेकिंग स्टाफ लगाए जाएंगे। मेन गेट से आरपीएफ की मौजूदगी में अंदर प्रवेश मिलेगा। अंदर हेल्प बूथ रहेगा जहां टिकट चेकिंग स्टाफ आरक्षित व अनारक्षित यात्रियों को प्लेटफार्म व ट्रेन के कोच के खड़े होने की जानकारी देंगे। जहां जो कोच खड़ी होगी, यात्री उसी के अनुसार प्लेटफार्म पर भेजे जाएंगे। दक्षिणी छोर पर भी यात्रियों के लिए हेल्प बूथ बनेगा।

    धक्का-मुक्की रोकने को जनरल कोच में लाइन लग कर प्रवेश

    जनरल कोच में यात्रा करने वाले यात्रियों को धक्का-मुक्की से बचाव के लिए लाइन में लग कर ट्रेन के अंदर प्रवेश करना होगा। आरपीएफ की देखरेख में उन्हें कतारबद्ध किया जाएगा।

    खिड़की से गमछा व रुमाल फेंक कर सीट पर कब्जा नहीं कर सकेंगे। स्टेशन के अंदर प्रवेश व निकास के सभी द्वार पर आरपीएफ का पहरा रहेगा।

    धनबाद नहीं आएगी झाड़ग्राम मेमू, बर्द्धमान-हटिया गोमो तक

    धनबाद : आद्रा रेल मंडल में विकास कार्याें के कारण एक बार फिर यात्रियों को परेशानी झेलनी होगी। दक्षिण पूर्व रेल ने अलग-अलग दिनों में ट्रेनों के रद होने, विलंब से चलने और मार्ग परिवर्तन की घोषणा की है। झाड़ग्राम मेमू धनबाद के बदले बोकारो तक चलेगी और वहीं से लौट जाएगी।

    धनबाद से बाेकारो के बीच रद रहेगी। बद्धमान-हटिया मेमू गोमो तक चलेगी और वापसी में वहीं से लौटगी। इस वजह से गोमो से हटिया के बीच नहीं चलेगी। धनबाद-बांकुड़ा मेमू विलंब से प्रस्थान करेगी तथा भागा-आद्रा मेमू दोनों ओर से रद कर दी जाएगी।

    इसके अलावे आसनसोल-आद्रा मेमू भी रद रहेगी। आसनसोल-पुरुलिया एक्सप्रेस आद्रा तक चलेगी। टाटा-बक्सर एक्सप्रेस डेढ़ घंटे विलंब से रवाना होगी।

    इन तिथियों में प्रभावित रहेंगी ट्रेनें

    • 24 अक्टूबर को 18019 झाड़ग्राम-धनबाद मेमू बोकारो तक चलेगी
    • 24 अक्टूबर को 18020 धनबाद-झाड़ग्राम मेमू बोकारो से चलेगी
    • 24 अक्टूबर को 13503 बर्द्धमान-हटिया मेमू गोमो तक चलेगी।
    • 24 अक्टूबर को 13504 हटिया-बर्द्धमान मेमू गोमो से चलेगी।
    • 26 अक्टूबर को 68078 भागा-आद्रा मेमू रद रहेगी।