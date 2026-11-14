Chhath Puja 2026: आज खरना, धनबाद में 6 लाख लीटर दूध से बनेगा महाप्रसाद

जागरण संवाददाता, धनबाद। Chhath 2026 Kharna Parv: लोक आस्था का चार दिवसीय महापर्व छठ शुरू हो गया है। शुक्रवार को पहले दिन नहाय-खाय था। आज शनिवार को दूसरे दिन खरना का व्रत है। छठ व्रती दिनभर उपवास रखने के बाद शाम को खरना का प्रसाद तैयार करेंगी।

दूध, गुड़ और अरवा चावल से खीर का प्रसाद बनाया जाएगा। खीर और रोटी का प्रसाद ग्रहण करने के बाद व्रती 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू करेंगी। रविवार की शाम को डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। सोमवार की सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही चार दिवसीय छठ महापर्व संपन्न होगा।

धनबाद कोयलांचल छठमय हो चुका है। चहुंओर छठ के गीत गूंज रहे हैं। पोखर, तालाब और नदियों के किनारे घाट तैयार किए जा रहे हैं। शहर में घरों और अपार्टमेंट की छतों पर टैंकों में पानी भरकर भी घाट तैयार किए जा रहे हैं।

महापर्व के दूसरे दिन शनिवार को कोयलांचल में खरना (लोहंडा) का अनुष्ठान पूरी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाने की तैयारी चल रही है। इस अवसर पर व्रतियों द्वारा बनाए जाने वाले विशेष खीर के महाप्रसाद के कारण धनबाद में दूध की मांग में जबरदस्त उछाल आया है, सामान्य दिनों की तुलना में शनिवार को शहर में दूध की खपत लगभग तीन गुना बढ़ गया है। यानि कि आज खरना का प्रसाद लगभग 6.4 लाख लीटर दूध से तैयार किया जाएगा।



इधर व्रतियों की सुविधा के लिए लोगों ने पहले से ही स्थानीय ग्वालों और दूध बूथों पर अग्रिम बुकिंग कर रखी थी, ताकि महाप्रसाद निर्माण में किसी तरह की कमी न रहे। आंकड़ों के मुताबिक, खरना के दिन प्रत्येक व्रती के परिवार में 10 से 30 लीटर तक गाय के दूध उपयोग प्रसाद बनाने के लिए करते है।

इस भारी मांग को पूरा करने के लिए शहर के 65 बड़े और 40 छोटे खटालों समेत कुल 105 ग्वाल खटालों से लगभग 2.5 लाख लीटर दूध की आपूर्ति सुनिश्चित की गई। खटाल संचालक जयदेव महतो और बीरेंद्र महतो ने बताया कि व्रतियों को पर्याप्त दूध उपलब्ध कराने के उद्देश्य से होटलों, चाय दुकानों और नियमित घरेलू ग्राहकों की सप्लाई दो दिनों के लिए पूरी तरह बंद रखनी पड़ी।



दूसरी ओर, पैकेट बंद दूध की बिक्री भी रिकार्ड स्तर पर रही और विभिन्न डेयरी कंपनियों ने करीब चार लाख लीटर दूध बाजार में उतारा। सुधा डेयरी के धनबाद-बोकारो सेल्स हेड आरके रमन के अनुसार शुक्रवार शाम से शनिवार सुबह तक जिले में सुधा के करीब 1.5 लाख लीटर दूध की खपत होगी।