छठ महापर्व की तैयारियां तेज, 13 नवंबर से शुरुआत; चिरकुंडा में भाजपा ने की सेवा

जागरण संवाददाता, चिरकुंडा (धनबाद)। Chhath Puja 2026: लोकआस्था का महापर्व छठ इस वर्ष 13 नवंबर से शुरू होगा। चार दिनों तक चलने वाले इस पावन पर्व की शुरुआत नहाय-खाय से होगी। 14 नवंबर को व्रती खरना करेंगे, जबकि 15 नवंबर को अस्ताचलगामी सूर्य को पहला अर्घ्य अर्पित किया जाएगा।

वहीं, 16 नवंबर को उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही छठ महापर्व का समापन होगा। छठ को लेकर अभी से घरों में तैयारियां शुरू हो गई हैं। राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन भी छठ पर्व करने वालों की सेवा में जुट गए हैं।

छठ महापर्व को लेकर भाजपा की ओर से बुधवार को चिरकुंडा के नदी धौड़ा व राम भरोसा धाम मंदिर सहित अन्य स्थानों पर छठ व्रतियों के बीच गेहूं व नींबू वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। भाजपा नेता अशोक मंडल व जयप्रकाश सिंह ने बताया कि इस बार 11 सौ छठ व्रतियों को गेहूं और नींबू देने का लक्ष्य रखा गया है। शुरुआत चिरकुंडा से की गई है। मैथन, कुमारधुबी सहित विभिन्न जगहों पर वितरण कार्यक्रम किया जाएगा।