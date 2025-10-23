Chhath 2025: धनबाद की मंडी में छठ की धूम, विदेशी फलों से गुलजार होगा बाजार

रवि चौरसिया, धनबाद। लोक आस्था का महापर्व छठ को लेकर बाजार भी तैयार है। बाजार समिति बरवाअड्डा में राज्य के अलग अलग जिलों के कारोबारियों का जुटान बढ़ गया है। बुधवार को मंडी में फल व खाद्यान्न कारोबारियों की संख्या सामान्य दिनों से काफी अधिक रही। मंडी के थोक फल व खाद्यान्न कारोबारियों की मानें तो महापर्व छठ में 200 ट्रक फल व खाद्यान्न की बिक्री होगी। गुरुवार को बाजार समिति मंडी से पूरे दिन में करीब 40 गाड़ियां फल व खाद्यान्न अलग-अलग जिलों में भेजे गए। इसकी संख्या शुक्रवार व शनिवार को और बढ़ेगी, ऐसा कारोबारियों का अनुमान है। मंडी में बढ़ी फलों की आवक, सबसे अधिक बिकेगा केला मंडी के थोक केला कारोबारी धीरज कुमार ने बताया कि छठ को लेकर फलों की आवक बढ़ गई है। छठ में मंडी में करीब 100 ट्रक केला की खपत का अनुमान है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मंडी में अभी बंगाल का चीनीया केला आ रहा है। केला की थोक कीमत 150 रुपए से 350 रुपए प्रति घवद है। सेब के थोक कारोबारी मुनमुन केशरी व गोपाल बर्णवाल ने बताया कि छठ को लेकर चार दिनों में ही फल और खाद्यान्न से भरे लगभग 200 गाड़ियां मंडी पहुंचेगी।

नारियल कारोबारी अमित कुमार और नवीन केशरी ने बताया कि आंध्र प्रदेश से नारियल की बड़ी खेप मंडी पहुंच गई है। मंडी से जिलों में नारियल भेजे जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। थोक में नारियल प्रति पीस 12-20 रुपए में बिक रहा है। मंडी में करीब 15 ट्रक नारियल, 15 ट्रक संतरा, पांच ट्रक डाभ के पहुंचने की उम्मीद है। मंडी में सेब की आवक 20 ट्रक की होगी। इस बार छठ में विदेशी फल भी होंगे दउरा में कारोबारी आयुष कुमार ने बताया कि पारंपरिक फलों के साथ-साथ कुछ इंपोर्टेड फल भी मंगाए जा रहे हैं। जिसमें आलूबुखारा और बड़े दाने वाले लाल अंगूर जैसी कई किस्में शामिल हैं। जिनकी कीमत अन्य फलों की तुलना में थोड़ी अधिक होगी।

वहीं जिला खाद्यान्न समिति के अध्यक्ष विनोद कंधवे ने बताया कि खाद्यान्न की करीब 70 गाड़ियां मंडी आएंगी। इसमें 10 ट्रक रिफाइंड, 10 ट्रक अरवा चावल, 30 ट्रक गुड़, 10 ट्रक गेहूं तथा 5 ट्रक ड्राईफूट्स शामिल हैं। तेल व घी के थोक कारोबारी सुरेश कुमार ने बताया कि घी की खपत दोगुनी से अधिक हो गई है। वहीं, छठ में गुड की मांग भी बढ़ गई है। उन्होंने बताया कि मंडी में 20 गाड़ी तेल व घी की बिक्री होने की उम्मीद है। चावल के थोक कारोबारी संदीप साव ने बताया कि मंडी में छठ के लिए बिहार से विशेष रुप से बढ़िया क्वालिटी की चावल मंगाया गया है।

मंडी के सचिव भी ले रहे जायजा बाजार समिति के पणन सचिव विपुल कुमार सिंह ने बताया कि छठ पूजा के लिए कारोबारी बड़े-बड़े आर्डर देकर फल व खाद्यान्न मंगवा रहे हैं। उन्होंने बताया कि बाजार समिति अब पूरी तरह से छठमय हो चुकी है और महापर्व के लिए आवश्यक सभी वस्तुओं को श्रद्धालुओं तक पहुंचाने के लिए तैयार है। वे लगातार मंडी के कारोबारियों के संपर्क में होने का दावा भी किए।

सोलापुर से अनार, नागपुर से संतरा व बंगाल से आ रहा अमरूद थोक अनार कारोबारी रंजीत मोदी ने बताया कि महाराष्ट्र के सोलापुर से अनार आ रहा है। अनार की थोक कीमत 65 रुपए से 130 रुपए प्रति किलो है।