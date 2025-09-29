धनबाद में SSC परीक्षा में हाईटेक नकल का भंडाफोड़, परीक्षार्थी पकड़ा था माउस; खुद दर्ज हो रहे थे उत्तर
धनबाद के बरवाअड्डा में सीजीएल परीक्षा केंद्र पर एक परीक्षार्थी को नकल करते पकड़ा गया। दंडाधिकारी को सूचना मिली कि परीक्षार्थी संदिग्ध ढंग से परीक्षा दे रहा है। जांच में पता चला कि वह माउस पकड़े हुए था और उत्तर अपने आप अंकित हो रहे थे। उसने स्वीकार किया कि उसे वॉट्सऐप से निर्देश मिल रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, धनबाद। बरवाअड्डा गोल्डन कैम्प, कुरमीडीह स्थित परीक्षा केंद्र में 12 से 26 सितंबर तक संयुक्त स्नातक स्तरीय सीजीएल प्रथम चरण की परीक्षा आयोजित की गई थी। परीक्षा का संचालन निजी संस्था एडुक्विटी कैरियर टेक्नोलॉजी प्रा. लि. द्वारा कराया जा रहा था।
26 सितंबर की अंतिम पाली के दौरान परीक्षा केंद्र पर प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी महादेव गोराई को सूचना मिली कि एक परीक्षार्थी संदिग्ध ढंग से परीक्षा दे रहा है।
जांच में पाया गया कि परीक्षार्थी 24 वर्षीय आई. के. गुजराल निवासी–सिरिया, पभेरा, थाना धनरुआ, बिहार पटना के माउस पकड़कर बैठा था और प्रश्नों के उत्तर अपने आप अंकित हो रहे थे।
दंडाधिकारी द्वारा पूछताछ में संतोष जनक उत्तर न मिलने पर आरोपित को पकड़कर स्थानीय थाना की पुलिस को सौंप दिया गया।
इसके बाद बरवाअड्डा थाना में उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर आरोपित से पूछताछ हुई। उसने स्वीकार किया कि उसके आपराधिक सहयोगी उसे वॉट्सऐप के माध्यम से निर्देश दे रहे थे। पुलिस ने आरोपित का मोबाइल फोन वन प्लस कंपनी का आसमानी रंग का यंत्र जब्त कर लिया है।
इस मामले में नकल करने वाले अभ्यर्थी के साथ-साथ परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था, उसके सर्वर कर्मी तथा अन्य सहयोगियों पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है।
सिटी एसपी ने ऋतिक श्रीवास्तव ने पूरे मामले का पट्टाक्षेप करते हुए बताया कि तकनीकी और मानवीय साक्ष्यों के आधार पर अन्य दोषियों की पहचान की जा रही है, जल्द ही पूरे रैकेट में शामिल सदस्यों को पकड़कर जेल भेजा जाएगा।
