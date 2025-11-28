Central Bank ने बढ़ाया वित्तीय समावेशन, मेगा कैंप में बड़ी ऋण स्वीकृति

Language
    Central Bank of India धनबाद ने 28 नवंबर 2025 को मेगा रिटेल क्रेडिट आउटरीच कैंप का आयोजन किया। क्षेत्रीय प्रमुख विवेक कुमार पांडेय ने विभिन्न ऋण योजनाओं की जानकारी दी। कैंप में 9.50 करोड़ रुपये के ऋण प्रस्ताव स्वीकृत किए गए। वाइडी मिश्रा ने ऋणों के त्वरित निस्तारण पर जोर दिया। यह कार्यक्रम वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया था।

    कार्यक्रम में योजनाओं की जानकारी देते क्षेत्रीय प्रमुख विवेक कुमार पांडेय।

    जागरण संवाददाता, धनबाद। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय धनबाद द्वारा 28 नवम्बर 2025 को मेगा रिटेल क्रेडिट आउटरीच कैंप आयोजित किया गया। कैंप का उद्देश्य आम नागरिकों को बैंक की विभिन्न खुदरा ऋण योजनाओं की जानकारी देना तथा पात्र ग्राहकों को त्वरित ऋण स्वीकृति प्रदान करना था।

    कार्यक्रम की अध्यक्षता क्षेत्रीय प्रमुख विवेक कुमार पांडेय ने की। उन्होंने गृह ऋण, वाहन ऋण, शिक्षा ऋण, गोल्ड ऋण एवं व्यक्तिगत ऋण सहित बैंक की प्रमुख योजनाओं की विशेषताओं पर विस्तृत प्रकाश डाला।

    साथ ही ग्राहकों को बैंक के Cent Eez मोबाइल बैंकिंग एप के माध्यम से डिजिटल बैंकिंग सेवाओं का लाभ लेने तथा म्यूचुअल फंड सहित अन्य निवेश योजनाओं में निवेश कर वित्तीय सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।

    कैंप में धनबाद के प्रमुख वाहन डीलरों, मौजूदा ग्राहकों तथा धनबाद-बोकारो के संभावित खुदरा ऋण ग्राहकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कैंप के दौरान रुपये 9.50 करोड़ के खुदरा ऋण प्रस्ताव स्वीकृत किए गए, जो इस अभियान की बड़ी सफलता को दर्शाता है।

    यह पहल आम नागरिकों व उद्यमियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने तथा वित्तीय समावेशन को गति देने की दिशा में बैंक का महत्वपूर्ण प्रयास है।

    कैंप को संबोधित करते हुए वाइडी मिश्रा (मुख्य प्रबंधक–ऋण) ने सभी ऋण प्रस्तावों के शीघ्र व पारदर्शी निस्तारण पर जोर दिया। उन्होंने ग्राहकों से बैंक की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की और आश्वस्त किया कि बैंक बेहतर ग्राहक सेवा व वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है।

    इस अवसर पर मुकेश कुमार सिंह, चौधरी जयप्रकाश, विभिन्न शाखाओं के प्रबंधक तथा बैंक के अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।