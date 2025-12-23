Language
    G Kishan Reddy: केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री आज धनबाद आएंगे, क्रिटिकल मिनरल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का करेंगे शुभारंभ

    By Tapas Banerjee Edited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 11:46 AM (IST)

    G Kishan Reddy: केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी आज धनबाद आ रहे हैं। वे यहां क्रिटिकल मिनरल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान ...और पढ़ें

    केंद्रीय कोयला एवं‍ खान मंत्री जी किशन रेड्डी। (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, धनबाद। केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी आज (मंगलवार) शाम दो दिवसीय दौरे पर धनबाद पहुंच रहे हैं। दौरे के पहले दिन वह आइआइटी (इंडियन स्कूल ऑफ माइंस), धनबाद में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे तथा समीक्षा बैठक भी करेंगे।

    मंगलवार की शाम करीब पांच बजे केंद्रीय मंत्री आइआइटी (आइएसएम) पहुंचेंगे, जहां वह सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर क्रिटिकल मिनरल एवं वर्चुअल माइंस सिम्युलेटर का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर वह संस्थान के शिक्षकों एवं छात्रों से संवाद करेंगे और भविष्य की खनन तकनीक पर अपने विचार साझा करेंगे।

    बुधवार को केंद्रीय मंत्री बेलगड़िया टाउनशिप में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। इसके साथ ही धनबाद में बीसीसीएल के अधिकारियों और जिला प्रशासन के साथ बैठक कर विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करेंगे।

    मंत्री के दौरे को लेकर बीसीसीएल और जिला प्रशासन की प्राथमिकता बेलगड़िया टाउनशिप में सभी मूलभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करना है। इनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार व स्वरोजगार, स्किल डेवलपमेंट, बिजली, सड़क, पेयजल और सुरक्षा जैसी सुविधाएं शामिल हैं। जिला प्रशासन इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयासरत है।

    इधर, बीसीसीएल की टीम ने सीएमडी मनोज कुमार अग्रवाल के नेतृत्व में बेलगड़िया टाउनशिप स्थित जेआरडीए के प्रशासनिक भवन, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, स्कूल, बेलगड़िया टीओपी, निर्माणाधीन परियोजनाओं सहित टाउनशिप में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए गए।

