झारखंड में JDU को नई धार देने की तैयारी, धनबाद में संगठन विस्तार पर नीतीश के मंत्री ने किया मंथन

जागरण संवाददाता, धनबाद। Janta Dal United: बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री एवं जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के वरिष्ठ नेता मो. जमा खान के धनबाद आगमन से झारखंड की सियासत में नई हलचल देखने को मिली। निजी प्रवास के दौरान धनबाद पहुंचे मंत्री का भाजपा नेता राम मोहन सिंह एवं संजय सिंह के आवास पर गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इसके बाद आयोजित बैठक को राजनीतिक दृष्टि से काफी अहम माना जा रहा है।



बैठक का मुख्य फोकस झारखंड में जदयू के सांगठनिक विस्तार और जमीनी मजबूती पर रहा। बिहार की नीतीश सरकार के इकलाैते मुस्लिम मंत्री मो. जमा खान ने कहा कि झारखंड में जदयू के लिए व्यापक संभावनाएं मौजूद हैं, जरूरत है तो केवल संगठित प्रयास और मजबूत नेतृत्व की।

उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पार्टी को बूथ स्तर तक सक्रिय करने के लिए कार्यकर्ताओं को जनता के बीच जाना होगा और सरकार की नीतियों व पार्टी की विचारधारा को घर-घर तक पहुंचाना होगा।



मंत्री ने कार्यकर्ताओं से आपसी मतभेद भुलाकर समन्वय के साथ काम करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि झारखंड में जदयू को एक मजबूत विकल्प के रूप में स्थापित करने के लिए निरंतर संवाद, नियमित बैठकें और जनसमस्याओं के प्रति संवेदनशीलता जरूरी है। संगठन की मजबूती ही राजनीतिक सफलता की कुंजी है।



बैठक में उपस्थित नेताओं ने भी झारखंड में जदयू को मजबूत करने का संकल्प लिया। नेताओं ने भरोसा दिलाया कि वे गांव से लेकर जिला स्तर तक संगठन को सक्रिय करेंगे और नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने पर विशेष ध्यान देंगे।

सभी ने भविष्य में लगातार संवाद और रणनीतिक बैठकों के माध्यम से पार्टी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का संकल्प दोहराया। राजनीतिक गलियारों में इस मुलाकात को झारखंड में जदयू की आगामी सक्रियता और संभावित राजनीतिक रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है।