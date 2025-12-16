Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bokaro News: जयंत सिंह के अपहरण व हत्या के बाद उबाल, सड़क से लेकर एनएच तक जनाक्रोश

    By Mritunjay PathakEdited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 12:30 PM (IST)

    Jayant Singh Murder Case: बोकारो में जयंत सिंह के अपहरण और हत्या के बाद लोगों में गुस्सा है। इस घटना के विरोध में सड़कों और राष्ट्रीय राजमार्गों पर भा ...और पढ़ें

    Hero Image

    जयंत सिंह की हत्या के बाद बोकारो में सड़क जाम करते आक्रोशित लोग।

    जागरण संवाददाता, बोकारो। Bokaro Jayant Singh Murder Case: जयंत सिंह की निर्मम हत्या के विरोध में मंगलवार को बोकारो में जनाक्रोश सड़कों पर फूट पड़ा। आक्रोशित लोगों ने नयामोड़, बिरसा चौक और राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर घंटों यातायात ठप कर दिया। सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारी नारेबाजी करते रहे और प्रशासन के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली।

    जाम के कारण राहगीरों, स्कूली बच्चों और मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि जयंत सिंह की हत्या ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया है और अब लोग चुप नहीं बैठेंगे। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया, लेकिन लोगों का गुस्सा कम नहीं हुआ।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सड़क जाम के दौरान माहौल पूरी तरह तनावपूर्ण बना रहा। प्रदर्शनकारी दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे। उनकी मांग है कि विनोद खोपड़ी समेत अन्य दोषियों को फांसी की सजा दी जाए।

    अवैध निर्माण ध्वस्त करने की मांग

    जाम कर रहे लाल सिंह, जितेंद्र सिंह समेत अन्य लोगों ने मुख्य आरोपित विनोद खोपड़ी को दुर्दांत अपराधी बताते हुए प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना था कि बोकारो स्टील प्रबंधन गरीबों की झोपड़ियां हटाने में देर नहीं करता, लेकिन विनोद खोपड़ी द्वारा बोकारो स्टील की पांच एकड़ से अधिक जमीन पर किए गए अवैध कब्जे पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

    प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि उसके अवैध निर्माण पर तत्काल बुलडोजर चलाया जाए, उस पर सीसीए एक्ट लगाया जाए और स्पीडी ट्रायल के जरिए कड़ी सजा दिलाई जाए। लोगों का आरोप है कि विनोद खोपड़ी का आवास यातना गृह की तरह इस्तेमाल होता है, जहां व्यवसायियों व अन्य लोगों के साथ मारपीट, धमकी देने और युवाओं को नशे की लत लगाने जैसे कृत्य किए जाते हैं। उनका कहना था कि यहां अपराध की पौधशाला तैयार की जा रही है।

    अपहरण के बाद हुई थी हत्या 

    उल्लेखनीय है कि हरला थाना क्षेत्र के सेक्टर-8 ए निवासी 30 वर्षीय जयंत सिंह का अपहरण आठ दिसंबर को किया गया था। पांचवें दिन गिरिडीह के पीरटांड़ इलाके की जिलेबिया घाटी से उसका शव बरामद हुआ।

    पुलिस के अनुसार जयंत की लाठी-डंडों से पीटकर हत्या की गई और शव को ठिकाने लगाया गया। पत्नी अमृता सिंह के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसमें विनोद खोपड़ी पर धमकी देने और अगवा कराने का आरोप लगाया गया है।

    वायरल ऑडियो में भी विनोद धमकी देता हुआ सुनाई दे रहा है। पुलिस ने विनोद खोपड़ी समेत छह आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य की तलाश जारी है।