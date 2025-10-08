Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    घर में मिला दंपती और बच्ची का शव, पीले रंग का चीज खोलेगी तीन मौतों का राज? इलाके में सनसनी का माहौल

    By Jagran News Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 12:29 AM (IST)

    धनबाद के कतरास में एक घर में राजा अंसारी उनकी पत्नी अमीना खातून और उनकी बच्ची मायरा के शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिले। पड़ोसियों के अनुसार दंपती के बीच अक्सर झगड़ा होता था। पुलिस को घर में एक पीले रंग का द्रव मिला है जिसे जांच के लिए भेजा गया है। पुलिस इसे आत्महत्या का मामला मान रही है।

    prefferd source google
    Hero Image
    सिजुआ न्यू साइडिंग कालोनी स्थित घटनास्थल पर जानकारी लेती पुलिस

    जागरण संवाददाता, धनबाद। कतरास के जोगता थाना क्षेत्र की सिजुआ न्यू साइडिंग एक‌ नंबर कालोनी में मंगलवार की रात 26 वर्षीय दैनिक‌ मजदूर राजा अंसारी, उसकी पत्नी 21 वर्षीय अमीना खातून एवं पौने दो वर्षीय पुत्री मायरा की संदेहजनक परिस्थितियों में मौत हो गई। तीनों के शव घर में पाए गए। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सूचना पाकर जोगता थाने की पुलिस पहुंची। तीनों को एसएनएमएमसीएच भेजा गया। जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत बताया। पड़ोसियों का कहना है कि दंपती में अक्सर विवाद होता था। हालांकि घर में सारे बर्तन करीने से रखे पाए गए। एक डेगची में पीले रंग का द्रव मिला है, इसे पुलिस ने जब्त कर लिया है, इसकी जांच कराई जाएगी। 

    पुलिस प्रथमदृष्टया इसे आत्महत्या मान रही है। स्थानीय लोगों ने बताया कि घर में देहरी पर प्लास्टिक की थैली में सब्जी रखी मिली। दंपती एक सप्ताह पहले ही इस मकान में भाड़े पर रहने आया था। 

    राजा के पिता पिता जमाल अंसारी व मां रजिया खातून घर के पास ही तेतुलमुड़ी स्थित दाउद‌ नगर‌ में रहते हैं। जमाल रिक्शाचालक हैं। राजा पहले अपने माता-पिता के साथ रहता था। एक सप्ताह पूर्व अपनी पत्नी और बच्ची के साथ यहां रघुनंदन के मकान में भाड़े पर रहने आया था। 

    पड़ोसियों ने बताया कि शाम साढ़े सात बजे कतरास से मजदूरी करने के बाद लौटा था। उसके हाथ में सब्जी थी। इस बीच पति-पत्नी में किसी बात पर तनाव के कारण बहस हुई थी। 

    वहीं पिता जमाल अंसारी व मां रजिया ने बताया कि हमें एक लड़के ने आकर उनके जमीन पर पड़े होने की जानकारी दी। वैसे हमारे बेटे व बहू के बीच हमारे यहां कभी झगड़ा नहीं हुआ। पोती व बेटे बहू की मौत से रजिया खातून बिलख उठी। बच्ची को गोद में लेकर बिलखतीं रहीं। 

    इधर लोगों का मानना है कि दंपती अवसाद में रहा होगा। उसने पहले बच्ची को कोई जहरीला पदार्थ पिला दिया, उसके बाद खुद पी लिया। 

    प्रथमदृष्टया में मामला आत्महत्या का‌ प्रतीत‌ हो रहा है।‌ मौत के कारणों की जानकारी जांच के बाद ही पता चलेगी।  मृतका के मायकेवाले बोकारो के हैं, उनको खबर दी गई है। उनके आने के बाद कुछ और स्पष्ट हो सकेगा। 

    -पवन कुमार, थाना प्रभारी, जोगता