Dhanbad से बोकारो तक सक्रिय हुई सांसद ढुलू महतो की पत्नी सावित्री देवी, राजनीतिक हलचल तेज
Dhanbad Politics News: धनबाद के सांसद ढुलू महतो की पत्नी सावित्री देवी की राजनीतिक सक्रियता बढ़ गई है, जो बोकारो जिले में भी देखने को मिली। उन्होंने सि ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, सिंदरी/चंदनकियारी। धनबाद की सांसद ढुलू महतो की पत्नी सावित्री देवी की राजनीतिक सक्रियता बढ़ गई है। यह सक्रियता सिर्फ धनबाद जिले तक सीमित नहीं रही, बल्कि बोकारो जिले में भी देखने को मिली। इसे स्थानीय राजनीति में अहम माना जा रहा है।
सिंदरी विधानसभा क्षेत्र के डोमगढ़ में शुक्रवार को सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा सांसद ढुलू महतो की पत्नी सावित्री देवी उपस्थित रहीं। वहीं, बोकारो जिले के चंदनकियारी एथलेटिक्स स्टेडियम में भी इसी महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें सावित्री देवी ने भाग लिया और पूर्व मंत्री अमर बाउरी के साथ खेल का शुभारंभ किया।
सांसद खेल महोत्सव का उद्देश्य युवाओं में खेल भावना को बढ़ावा देना और ग्रामीण प्रतिभाओं को मंच प्रदान करना था। डोमगढ़ कार्यक्रम में सावित्री देवी के साथ भाजपा ग्रामीण जिलाध्यक्ष घनश्याम ग्रोवर, तारा देवी, बलदेव महतो, सुमित्रा देवी, नगर मंत्री राघव तिवारी, टिंकू महतो, प्रकाश बाउरी और अणिमा सिंह मौजूद थे।
अतिथियों ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हुए खेल को जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया। महोत्सव के तहत फुटबाल मैच भी आयोजित किया गया, जिसमें विजेता टीम के खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया।
सावित्री देवी की इस सक्रियता को लेकर धनबाद और बोकारो की राजनीति में चर्चा तेज हो गई है। कई राजनीतिक विश्लेषक इसे आगामी चुनाव और नगर निगम चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं।
वहीं, सांसद समर्थकों का कहना है कि इसे केवल राजनीतिक नजरिए से नहीं देखना चाहिए। वे सांसद के साथ ही जनता के बीच सक्रिय भूमिका निभा रही हैं।
सांसद ढुलू महतो उस समय संसद के शीतकालीन सत्र में दिल्ली में थे, इसलिए उनकी पत्नी ने खेल महोत्सव के सफल आयोजन में अहम भूमिका निभाई।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।