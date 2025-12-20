Dhanbad से बोकारो तक सक्रिय हुई सांसद ढुलू महतो की पत्नी सावित्री देवी, राजनीतिक हलचल तेज

जागरण संवाददाता, सिंदरी/चंदनकियारी। धनबाद की सांसद ढुलू महतो की पत्नी सावित्री देवी की राजनीतिक सक्रियता बढ़ गई है। यह सक्रियता सिर्फ धनबाद जिले तक सीमित नहीं रही, बल्कि बोकारो जिले में भी देखने को मिली। इसे स्थानीय राजनीति में अहम माना जा रहा है।



सिंदरी विधानसभा क्षेत्र के डोमगढ़ में शुक्रवार को सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा सांसद ढुलू महतो की पत्नी सावित्री देवी उपस्थित रहीं। वहीं, बोकारो जिले के चंदनकियारी एथलेटिक्स स्टेडियम में भी इसी महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें सावित्री देवी ने भाग लिया और पूर्व मंत्री अमर बाउरी के साथ खेल का शुभारंभ किया।



सांसद खेल महोत्सव का उद्देश्य युवाओं में खेल भावना को बढ़ावा देना और ग्रामीण प्रतिभाओं को मंच प्रदान करना था। डोमगढ़ कार्यक्रम में सावित्री देवी के साथ भाजपा ग्रामीण जिलाध्यक्ष घनश्याम ग्रोवर, तारा देवी, बलदेव महतो, सुमित्रा देवी, नगर मंत्री राघव तिवारी, टिंकू महतो, प्रकाश बाउरी और अणिमा सिंह मौजूद थे।