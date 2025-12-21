Language
    Bikaner मंडल में दोहरीकरण कार्य से रेल परिचालन प्रभावित, दुरंतो और हावड़ा सुपरफास्ट समेत कई ट्रेनों का रूट बदला

    By Ravi Kumar Chourasia Edited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 03:30 PM (IST)

    Bikaner Division Track Doubling Impactsःः बीकानेर मंडल में रेल लाइनों के दोहरीकरण के चलते ट्रेनों का परिचालन प्रभावित होने जा रहा है। सियालदह-बीकानेर ...और पढ़ें

    सियालदह-बीकानेर दुरंतो एक्सप्रेस।

    जागरण संवाददाता, धनबाद। बीकानेर मंडल में रेल लाइनों के दोहरीकरण कार्य के कारण धनबाद होकर हावड़ा की तरफ जाने वाली कई प्रमुख ट्रेनों के परिचालन में अस्थायी बदलाव किया गया है। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों को पहले से जानकारी देने के उद्देश्य से संबंधित ट्रेनों के परिवर्तित मार्ग और ठहराव की घोषणा कर दी है।

    इस बदलाव के तहत गाड़ी संख्या 12259 सियालदह–बीकानेर दुरंतो एक्सप्रेस 21 व 22 जनवरी को अपने नियमित मार्ग के बजाय रेवाड़ी–जयपुर–मेड़ता रोड मार्ग से संचालित होगी। इसी तरह गाड़ी संख्या 12260 बीकानेर–सियालदह दुरंतो एक्सप्रेस 22 व 23 जनवरी को परिवर्तित मार्ग से चलाई जाएगी। रेलवे अधिकारियों के अनुसार यह बदलाव बीकानेर मंडल में चल रहे दोहरीकरण कार्य को समय पर पूरा करने के लिए आवश्यक है।

    इसके अलावा गाड़ी संख्या 12372 बीकानेर–हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस भी निर्धारित तिथियों में परिवर्तित मार्ग से चलेगी। यह ट्रेन आठ व 12 जनवरी को तथा 22 जनवरी को बीकानेर–मेड़ता रोड मार्ग होकर संचालित की जाएगी। इससे इस रूट पर यात्रा करने वाले यात्रियों को कुछ अतिरिक्त समय लग सकता है।

    हालांकि यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने इन ट्रेनों को अलवर, जयपुर, नोखा और नागौर जैसे प्रमुख स्टेशनों पर अस्थायी ठहराव प्रदान किया है। रेलवे का कहना है कि इन ठहरावों से यात्रियों को चढ़ने-उतरने में सहूलियत मिलेगी और यात्रा के दौरान होने वाली असुविधा को काफी हद तक कम किया जा सकेगा।

    रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा से पहले संबंधित ट्रेन की समय-सारणी और मार्ग की जानकारी रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट, एनटीईएस या हेल्पलाइन के माध्यम से अवश्य प्राप्त कर लें, ताकि किसी प्रकार की परेशानी से बचा जा सके।