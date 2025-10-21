Bihar Trains Status: तत्काल के लिए लंबी कतार, 25 अक्टूबर तक बिहार की ट्रेनें खचाखच

जागरण संवाददाता, धनबाद। दीवाली की विदाई के साथ ही बिहार जाने वाली ट्रेनों में छठ की भीड़ उमड़ने लगी है। मंगलवार को धनबाद से रवाना हुई गंगा-दामोदर एक्सप्रेस खचाखच भर कर गई। मौर्य, वनांचल समेत बिहारगामी दूसरी ट्रेनों की भी यही स्थिति रही।

धनबाद होकर चलने वाली मौर्य एक्सप्रेस में अगले चार दिनों तक नो रूम है। स्लीपर श्रेणी में 26 अक्टूबर को भी नो रूम होने से टिकटों की बुकिंग नहीं हो पा रही है। 25 अक्टूबर तक ट्रेनों में भीड़ उमड़ी रहेगी। दो महीने पहले सीटें फुल हो जाने से तत्काल कोटे से बुकिंग के लिए भी सुबह लंबी कतार लग रही है।

चार दिनों में गंगा-दामोदर के थर्ड एसी में 185 तो स्लीपर में 218 टिकट रद धनबाद से पटना जानेवाली गंगा-दामोदर एक्सप्रेस में 22 से 25 अक्टूबर के दौरान लंबी वेटिंग लिस्ट है। चार दिनों में अब तक थर्ड एसी में 185 तो स्लीपर में 218 यात्रियों को वेटिंगलिस्ट के कारण टिकट रद कराना पड़ा है। 24 अक्टूबर को स्लीपर में नो रूम है। यानी अब टिकट की बुकिंग भी नहीं हो सकेगी।