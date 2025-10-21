Language
    Bihar Trains Status: तत्काल के लिए लंबी कतार, 25 अक्टूबर तक बिहार की ट्रेनें खचाखच

    By Tapas Banerjee Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 09:23 PM (IST)

    दीवाली के बाद छठ पर्व के मौके पर बिहार जाने वाली ट्रेनों में यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ रही है। धनबाद से रवाना होने वाली गंगा-दामोदर एक्सप्रेस और मौर्य एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों में यात्रियों को जगह नहीं मिल रही है। तत्काल टिकट के लिए भी लंबी कतारें लग रही हैं। कई यात्रियों को वेटिंग लिस्ट के कारण टिकट रद कराने पड़ रहे हैं। 25 अक्टूबर तक ट्रेनों में भीड़ रहने की संभावना है।

    जागरण संवाददाता, धनबाद। दीवाली की विदाई के साथ ही बिहार जाने वाली ट्रेनों में छठ की भीड़ उमड़ने लगी है। मंगलवार को धनबाद से रवाना हुई गंगा-दामोदर एक्सप्रेस खचाखच भर कर गई। मौर्य, वनांचल समेत बिहारगामी दूसरी ट्रेनों की भी यही स्थिति रही।

    धनबाद होकर चलने वाली मौर्य एक्सप्रेस में अगले चार दिनों तक नो रूम है। स्लीपर श्रेणी में 26 अक्टूबर को भी नो रूम होने से टिकटों की बुकिंग नहीं हो पा रही है। 25 अक्टूबर तक ट्रेनों में भीड़ उमड़ी रहेगी। दो महीने पहले सीटें फुल हो जाने से तत्काल कोटे से बुकिंग के लिए भी सुबह लंबी कतार लग रही है।

    चार दिनों में गंगा-दामोदर के थर्ड एसी में 185 तो स्लीपर में 218 टिकट रद

    धनबाद से पटना जानेवाली गंगा-दामोदर एक्सप्रेस में 22 से 25 अक्टूबर के दौरान लंबी वेटिंग लिस्ट है। चार दिनों में अब तक थर्ड एसी में 185 तो स्लीपर में 218 यात्रियों को वेटिंगलिस्ट के कारण टिकट रद कराना पड़ा है। 24 अक्टूबर को स्लीपर में नो रूम है। यानी अब टिकट की बुकिंग भी नहीं हो सकेगी।

    22 से 25 तक सुबह चलने वाली धनबाद-पटना इंटरसिटी भी फुल है। यही हाल पाटलिपुत्र एक्सप्रेस का है। 26 अक्टूबर की सुबह की ट्रेन में भी लंबी वेटिंगलिस्ट है।

    बिहार जाने वाली अन्य ट्रेनों की स्थिति

    • राउरकेला-जयनगर एक्सप्रेस - स्लीपर व सेकंड एसी में 24 व 26 व थर्ड एसी में 24, 26 व 29 अक्टूबर को नो रूम
    • रांची-भागलपुर वनांचल एक्सप्रेस - 22 से 25 तक सभी श्रेणियों में वेटिंग लिस्ट
    • रांची-भागलपुर-गोड्डा एक्सप्रेस - स्लीपर में 23 को नो रूम व 25 को वेटिंग लिस्ट, थर्ड व सेकंड एसी में 23 व 25 को नो रूम