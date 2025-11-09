झारखंड से बिहार शराब तस्करी बेकाबू, Operation Satark में 16 हजार की अंग्रेजी शराब जब्त
RPF: झारखंड से बिहार में शराब तस्करी बढ़ती जा रही है। पुलिस ने 'ऑपरेशन सतर्क' चलाकर 16 हजार रुपये की अंग्रेजी शराब जब्त की। तस्कर नए तरीके अपना रहे हैं, लेकिन पुलिस भी सख्त कार्रवाई के लिए तैयार है और सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है।
जागरण संवाददाता, धनबाद। रेलवे सुरक्षा बल (RPF) ने 'ऑपरेशन सतर्क' के तहत धनबाद रेलवे स्टेशन पर बड़ी सफलता हासिल की है। प्लेटफार्म नंबर पांच पर लावारिस हालत में मिले एक काले रंग के बैग से 52 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की गई, जिनकी अनुमानित कीमत 16,200 रुपये आंकी गई है।
आरपीएफ की विशेष टास्क टीम ट्रेन नंबर 13305 धनबाद-सासाराम इंटरसिटी एक्सप्रेस को सुरक्षित पास कराने के लिए गश्त पर थी। इसी दौरान हावड़ा छोर पर संदिग्ध बैग दिखाई दिया।
टीम ने तुरंत आसपास के यात्रियों व ट्रेन में सवार लोगों से पूछताछ की, लेकिन किसी ने बैग पर दावा नहीं किया। नियमानुसार बैग खोला गया तो उसमें शराब की बोतलें मिलीं।
बरामद शराब में ब्लेंडर्स प्राइड (750 एमएल) की 12 बोतलें (कीमत करीब 14,400 रुपये) और मैहर रायल झारखंड सी लिकर (200 एमएल) की 40 बोतलें (कीमत 1,800 रुपये) शामिल हैं।
सभी बोतलों पर 'For Sale in Only Jharkhand' लिखा हुआ है, जो साफ दर्शाता है कि यह शराब बिहार ले जाई जा रही थी, जहां पूर्ण शराबबंदी लागू है।
आरपीएफ अधिकारियों के अनुसार, झारखंड से बिहार शराब तस्करी का प्रमुख रास्ता है।
बिहार में चल रहे विधानसभा चुनाव के दौरान मतदाताओं को लुभाने के लिए अवैध शराब का वितरण आम बात हो गई है। तस्कर रेलगाड़ियों का इस्तेमाल कर सीमावर्ती क्षेत्रों से शराब पहुंचाते हैं।
वरीय मंडल सुरक्षा आयुक्त के निर्देश पर गठित टीम ने यह कार्रवाई की। जब्त शराब को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए उत्पाद विभाग, धनबाद को सौंप दिया गया है।
कार्रवाई में एएसआई जीबलाल राम, कांस्टेबल प्रमोद कुमार और विवेक कुमार की भूमिका अहम रही। आरपीएफ ने यात्रियों से अपील की है कि संदिग्ध वस्तु दिखने पर तुरंत सूचना दें ताकि तस्करी पर अंकुश लगाया जा सके।
