खड़गपुर में नॉन-इंटरलॉकिंग कार्य से भुवनेश्वर-नई दिल्ली के बीच रेल सेवा को झटका, Tejas Rajdhani समेत कई ट्रेनें दिसंबर में विलंब से चलेंगी

जागरण संवाददाता, धनबाद। खड़गपुर रेल मंडल में नॉन-इंटरलॉकिंग कार्य के कारण इस माह भुवनेश्वर–नई दिल्ली तेजस राजधानी, नीलांचल एक्सप्रेस और नंदनकानन एक्सप्रेस अलग-अलग तिथियों में विलंब से चलाई जाएंगी। रेलवे ने यात्रियों से यात्रा से पहले ट्रेनों की स्थिति की जानकारी लेने की अपील की है।

रेलवे द्वारा जारी सूचना के अनुसार, 12876 आनंदविहार–पुरी टर्मिनल नीलांचल एक्सप्रेस 21 और 23 दिसंबर को 180 मिनट तथा 26 दिसंबर को 90 मिनट की देरी से चलेगी। इसी तरह 22823 भुवनेश्वर–नई दिल्ली तेजस राजधानी एक्सप्रेस 22 दिसंबर को भुवनेश्वर से 240 मिनट विलंब से खुलेगी।

वहीं, 22812 नई दिल्ली–भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस 22 दिसंबर को 60 मिनट देर से रवाना होगी। 12815 पुरी–आनंदविहार नंदनकानन एक्सप्रेस 24 दिसंबर को 300 मिनट की देरी से चलेगी।

इसके अलावा, 22811 भुवनेश्वर–नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस 24 दिसंबर को भुवनेश्वर से 240 मिनट और 28 दिसंबर को 120 मिनट विलंब से प्रस्थान करेगी।

रेलवे अधिकारियों के अनुसार, खड़गपुर मंडल में चल रहे नॉन-इंटरलॉकिंग कार्य के कारण ट्रेनों के परिचालन में यह अस्थायी बदलाव किया गया है। इस कार्य के पूरा होने के बाद ट्रेनों का संचालन सामान्य होने की संभावना है।

यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे यात्रा से पहले रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट, हेल्पलाइन नंबर या नजदीकी रेलवे स्टेशन से ट्रेन के समय की पुष्टि कर लें, ताकि किसी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके।