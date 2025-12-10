रांची, राउरकेला, झारसुगुड़ा और संबलपुर सिटी के रेल यात्रियों की बढ़ गई परेशानी, 19 तक रूट बदल कर चलेगी Bhubaneswar-Dhanbad Special Train

जागरण संवाददाता, धनबाद। झारखंड के धनबाद और ओडिशा के बीच भुवनेश्वर के बीच सफर करने वाले रेल यात्रियों की परेशानी बढ़ने वाली है। वजह कि धनबाद से भुवनेश्वर के बीच चलने वाली स्पेशल ट्रेन आठ दिनों तक परिवर्तित मार्ग (Bhubaneswar–Dhanbad Special Train Diverted Till Dec 19, Causing Trouble for Ranchi, Rourkela, Jharsuguda & Sambalpur City Passengers)से चलेगी।

02831 धनबाद-भुवनेश्वर स्पेशल 12 से 19 दिसंबर तथा 02832 भुवनेश्वर-धनबाद स्पेशल 11 से 19 दिसंबर तक कोटशिला, रांची, राउरकेला, झारसुगड़ा, संबलपुर सिटी के बदले कोटशिला, मूरी, चांडिल, सिनी, राजखरसावां, जरोली, नयागढ़, जाखापुरा व कटक होकर चलेगी। मार्ग परिवर्तन के कारण रांची नहीं जाएगी।

13 दिसंबर को 22805 भुवनेश्वर-आनंदविहार साप्ताहिक सुपरफास्ट तथा 15 दिसंबर को चलने वाली 22806 आनंदविहार-भुवनेश्वर साप्ताहिक सुपरफास्ट भुवनेश्वर, संबलपुर सिटी, झारसुगड़ा, राउरकेला, चक्रधरपुर, मूरी, बोकारो व गोमो के बदले भुवनेश्वर से बरांग, नरज मार्थापुर, कपिलास रोड, जाजपुर कियोंझर रोड, भद्रक, हिजली, मिदनापुर, आद्रा, भोजूडीह, खानूडीह व गोमो होकर चलेगी।

मार्ग बदलने के कारण बोकारो नहीं जाएगी। पूर्व तटीय रेल से जारी सूचना में बताया गया कि खुर्दा रोड मंडल के रजतगढ़-जोरंदा रोड स्टेशन के बीच तीसरी व चौथी लाइन कमिशनिंग के कारण ट्रेनों के मार्ग अस्थायी रूप से बदले जाएंगे।

मार्ग बदलने से लेटलतीफी और बढ़ने की संभावना धनबाद-भुवनेश्वर स्पेशल महंगे किराए के बाद भी प्रति दिन घंटों विलंब से चल रही है। भुवनेश्वर से धनबाद आनेवाली ट्रेन बुधवार को दिन में 11 के बदले दो घंटे 47 मिनट विलंब से दोपहर 1:47 पर धनबाद आई। धनबाद से भुवनेश्वर जानेवाली ट्रेन भी दो घंटे 18 मिनट लेट से पहुंची।