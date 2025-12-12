Language
    Jharkhand में धान खरीद शुरू न होने से सक्रिय बंगाल के बिचौलिए, 30 किलो प्रति क्विंटल की चोरी उजागर; किसानों ने चालक को बनाया बंधक

    By Manoj Kumar Swankar Edited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 07:39 PM (IST)

    Paddy Procurement in Jharkhand Sparks Fraud: झारखंड में धान अधिप्राप्ति शुरू नहीं होने से बंगाल के बिचौलिए फायदा उठा रहे हैं, जिससे किसान नाराज हैं। प ...और पढ़ें

    किसानों ने धान व्यापारी के चालक रवि बाउरी का पैर बांधकर बनाया बंधक। (फोटो जागरण)

    जागरण संवाददाता, गोमो (धनबाद)। Dhanbad, Jharkhand, Paddy Procurement झारखंड में अब तक सरकार की ओर से धान अधिप्राप्ति शुरू नहीं होने का फायदा पड़ोसी राज्य बंगाल के धान व्यापारियों और बिचौलियों को मिल रहा है। ये लोग औने-पौने दाम पर किसानों से धान खरीद रहे हैं और डिजिटल वजन मशीन में गड़बड़ी कर वजन कम दिखाकर किसानों को ठग रहे हैं।

    इसी दंडीमारी के खिलाफ धनबाद जिले के हरिहरपुर थाना क्षेत्र के खेड़ाबेड़ा स्थित नावाबारी टोला के किसानों ने एक धान व्यापारी के चालक रवि कुमार बाउरी को रंगे हाथों पकड़ लिया। शुक्रवार को राजगंज के दो व्यापारी धान खरीदने गांव पहुंचे थे। वजन का काम चल ही रहा था कि ग्रामीणों को शक हुआ कि धान ज्यादा लेकर वजन कम बताया जा रहा है।

    गाड़ी छोड़कर फरार हुआ व्यापारी 

    विरोध होते ही एक व्यापारी चालक समेत वाहन लेकर भाग निकला, जबकि दूसरा व्यापारी अपनी गाड़ी और चालक को छोड़कर फरार हो गया। ग्रामीणों ने राजगंज के मेहराकुलही निवासी चालक रवि कुमार बाउरी को पकड़ लिया और उसके पैर रस्सी से बांध दिए। ग्रामीणों ने स्पष्ट कहा कि जब तक अब तक खरीदे गए धान का पूरा पैसा नहीं लौटाया जाता, तब तक चालक को नहीं छोड़ा जाएगा।

    एक क्विंटल में 30 किलो की दंडीमारी

    शाम तक बातचीत के बाद ग्रामीणों ने चालक से छह हजार रुपये जुर्माना वसूलकर उसे छोड़ दिया।गांव में इससे पहले भी दंडीमारी की आशंका जताई जा रही थी। दो दिन पूर्व राजगंज का एक व्यापारी 11 क्विंटल धान लेकर गया था, लेकिन वजन कम बताया गया। शुक्रवार को जब व्यापारी दोबारा दो वाहनों के साथ पहुंचे और ढाई क्विंटल धान तौला जा रहा था, तभी रिमोट के माध्यम से एक क्विंटल में 30 किलो वजन कम करते हुए ग्रामीणों ने चालक को पकड़ लिया।

    वजन घटाने की तकनीक

    पूछताछ में चालक रवि ने बताया कि राजगंज निवासी गुड्डू नामक युवक ने उसे वजन घटाने वाली यह रिमोट तकनीक सिखाई है। इस घटना के बाद गांव में धान व्यापारियों के प्रति आक्रोश बढ़ गया है और ग्रामीण सरकारी धान अधिप्राप्ति जल्द शुरू करने की मांग कर रहे हैं।

    झारखंड में धान अधिप्राप्ति की स्थिति 

    झारखंड में इस साल 15 दिसंबर 2025 से धान अधिप्राप्ति शुरू होने की योजना है। कई जिलों में इसी तारीख से धान खरीद केंद्रों का संचालन करने की तैयारी चल रही है और अधिकारियों ने धनबाद, गोड्डा, लोहरदगा आदि में इसी तिथि को कार्य शुरू करने का संकेत दिया है।

    न्यूनतम समर्थन मूल्य 2450 रुपये 

    झारखंड में धान (पैडी) के लिए सरकार ने 2025-26 विपणन वर्ष के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) केंद्र सरकार द्वारा ₹2,369 प्रति क्विंटल तय किया है। यही MSP केंद्रीय स्तर पर सामान्य धान के लिए 2025-26 में लागू है। इसके अलावा झारखंड सरकार ने राज्य बोनस भी मंजूर किया है, जिससे किसानों को केंद्र के MSP के ऊपर ₹81 प्रति क्विंटल अतिरिक्त भुगतान मिलेगा, और MSP के साथ यह कुल ₹2,450 प्रति क्विंटल के आसपास का लाभ होगा जब धान सरकारी खरीद केंद्रों पर बिकेगा।

     