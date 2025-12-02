Dhanbad Mine Accident: बीसीसीएल की आउटसोर्सिंग इगल दीप इंफ्रा में लापरवाही से वोल्टिंग आपरेटर की मौत, स्वजन और मजदूरों ने किया हंगामा
BCCL Mine Accident: धनबाद में एक खदान हादसे में वोल्टिंग आपरेटर की जान चली गई। स्वजन और स्थानीय लोगों ने प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मुआवजे की मांग की है। घटना के बाद इलाके में तनाव है और लोग निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं।
जागरण संवाददाता, पुटकी (धनबाद)। Dhanbad Mine Accident: भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (BCCL) के पुटकी पीबी एरिया में खनन कार्य करने वाली आउटसोर्सिंग कंपनी- इगल दीप इंफ्रा आउटसोर्सिंग में सोमवार रात एक गंभीर दुर्घटना हुई। रात्रि पाली में कार्यरत करीब 35 वर्षीय वोल्टिंग आपरेटर बबलू बाउरी की 17 नंबर इंकलाइन्ड के अंदर ग्राउंड चानक में मिथेन गैस की चपेट में आने से मौत हो गई।
घटना के बाद साथ काम कर रहे श्रमिकों ने उन्हें तुरंत बाहर निकालकर धनबाद अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने बबलू बाउरी को मृत घोषित कर दिया। हादसे की सूचना मिलते ही परिवार के सदस्यों और स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया।
वे कंपनी के मुख्य गेट पर जमा होकर हंगामा करने लगे। भागाबांध ओपी की पुलिस ने पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया। परिजनों ने कंपनी प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि खदान में डीजीएमएस के सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया जाता, जिसके कारण यह दुर्घटना हुई।
इधर, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए एसएनएमसीएच, धनबाद भेज दिया है। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में रोष व्याप्त है। स्थानीय लोग पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा और दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं, प्रशासन और कंपनी प्रबंधन की ओर से आधिकारिक बयान का इंतजार है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।