Dhanbad Mine Accident: बीसीसीएल की आउटसोर्सिंग इगल दीप इंफ्रा में लापरवाही से वोल्टिंग आपरेटर की मौत, स्वजन और मजदूरों ने किया हंगामा

जागरण संवाददाता, पुटकी (धनबाद)। Dhanbad Mine Accident: भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (BCCL) के पुटकी पीबी एरिया में खनन कार्य करने वाली आउटसोर्सिंग कंपनी- इगल दीप इंफ्रा आउटसोर्सिंग में सोमवार रात एक गंभीर दुर्घटना हुई। रात्रि पाली में कार्यरत करीब 35 वर्षीय वोल्टिंग आपरेटर बबलू बाउरी की 17 नंबर इंकलाइन्ड के अंदर ग्राउंड चानक में मिथेन गैस की चपेट में आने से मौत हो गई।



घटना के बाद साथ काम कर रहे श्रमिकों ने उन्हें तुरंत बाहर निकालकर धनबाद अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने बबलू बाउरी को मृत घोषित कर दिया। हादसे की सूचना मिलते ही परिवार के सदस्यों और स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया।