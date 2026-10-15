BCCL कोयला महंगा होने से ई-ऑक्शन खरीदारों पर बढ़ेगा बोझ, स्टील और स्पंज आयरन उद्योगों की लागत बढ़ने के आसार

जागरण संवाददाता, धनबाद। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) की ओर से कोयले की कीमतों में संशोधन का असर गैर-विनियमित क्षेत्र के खरीदारों पर पड़ेगा। ई-ऑक्शन के जरिए कोयला उठाव करने वाले उपभोक्ताओं को अब अधिक भुगतान करना होगा।

वहीं, कंपनी को ग्रेड के नाम पर होने वाली कथित हेराफेरी रोकने और राजस्व बढ़ाने में मदद मिलेगी। इस बदलाव से स्टील और स्पंज आयरन उद्योगों की उत्पादन लागत भी प्रभावित हो सकती है। हालांकि, संशोधित दरें केवल गैर-विनियमित क्षेत्र पर लागू होंगी।

सालाना 150 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व बीसीसीएल ने गैर-विनियमित क्षेत्र में विभिन्न श्रेणियों के कोयले की कीमतों में लगभग 0.1 से 14 प्रतिशत तक वृद्धि की है। इससे कंपनी को सालाना करीब 150 करोड़ रुपये का अतिरिक्त लाभ मिलने का अनुमान है।

यह बदलाव सभी प्रकार के कोयले पर लागू नहीं होगा। इसलिए इसे कंपनी की संपूर्ण कोयला मूल्य व्यवस्था में व्यापक बढ़ोतरी के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। ग्रेड के अंतर का अनुचित लाभ उठाने पर रोक कंपनी को लगातार ऐसी जानकारी मिल रही थी कि ई-ऑक्शन में ई-5 ग्रेड के लिए ऑफर लेने के बाद कुछ स्थानीय डीओ धारक ई-4 ग्रेड का कोयला उठाव कर रहे थे।