आशीष अंबष्ठ, धनबाद। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) में जन्मतिथि विवाद के कारण नौकरी की अवधि बढ़ाने की मांग करने वाले 370 कर्मचारियों के आवेदनों पर प्रबंधन ने जांच शुरू कर दी है। इनमें एक साल से कम सेवा अवधि वाले 51 कर्मचारियों को तीन से चार साल तक का सेवा विस्तार मिल चुका है। कुछ कर्मचारियों की सेवा अवधि में एक साल की भी बढ़ोतरी हुई है।

वहीं, शेष 319 कर्मचारियों के आवेदनों और दस्तावेजों का सत्यापन किया जा रहा है। कर्मचारियों ने पुराने स्कूल प्रमाणपत्रों और अन्य शैक्षणिक दस्तावेजों के आधार पर कंपनी के सेवा अभिलेखों में दर्ज जन्मतिथि में संशोधन की मांग की है। कई मामलों में सेवा अभिलेख, डिजिटल रिकॉर्ड और व्यक्तिगत दस्तावेजों में अलग-अलग जन्मतिथि दर्ज होने से विवाद की स्थिति बनी हुई है।

दो उच्चस्तरीय कमेटियां कर रही दस्तावेजों की जांच, दिसंबर तक रिपोर्ट की उम्मीद जन्मतिथि विवाद के निपटारे के लिए कंपनी प्रबंधन ने दो उच्चस्तरीय कमेटियों का गठन किया है। मुख्यालय की ओर से दोनों कमेटियों को अगस्त तक जांच रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया था, लेकिन बड़ी संख्या में आवेदन और दस्तावेजों के सत्यापन में लग रहे समय के कारण जांच पूरी नहीं हो सकी। अब दिसंबर तक रिपोर्ट आने की उम्मीद है।

जांच में मानव संसाधन, वित्त एवं स्थापना समेत संबंधित विभागों के अधिकारी शामिल हैं। कमेटियां कर्मचारियों के पुराने प्रमाणपत्रों, सेवा अभिलेखों और डिजिटल रिकॉर्ड का मिलान कर दस्तावेजों की वैधता की जांच करेंगी। साथ ही यह भी पता लगाया जाएगा कि प्रस्तुत दस्तावेज वास्तविक हैं या बाद में तैयार कराए गए हैं। जांच रिपोर्ट निदेशक मंडल के समक्ष रखी जाएगी, जिसके आधार पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।



बीसीसीएल के कुल कार्यबल का 1.2 प्रतिशत जन्मतिथि विवाद की जद में। कंपनी में करीब 30 हजार कर्मचारी कार्यरत हैं। ऐसे में 370 मामले कुल कर्मचारियों का लगभग 1.2 प्रतिशत हैं।