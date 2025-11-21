Language
    संडे और हालीडे पर भी हाजिरी! BCCL में बायोमेट्रिक फर्जीवाड़ा उजागर

    By Ashish Kumar Ambastha Edited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 03:47 PM (IST)

    BCCL: भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) में बायोमेट्रिक उपस्थिति के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। लगभग 8500 कर्मचारियों और अधिकारियों ने गलत तरीके से उपस्थिति दर्ज कराकर भुगतान लिया। जांच में रविवार और छुट्टियों में भी उपस्थिति दर्ज कराने का मामला सामने आया, जिससे कंपनी को करोड़ों का नुकसान हुआ। 

    बीसीसीएल में बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली घोटाला। (सांकेतिक तस्वीर)

    आशीष अंबष्ठ, धनबाद। मिनी रत्न कंपनी भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में कर्मचारियों व अधिकारियों के बायोमेट्रिक उपस्थिति के नाम पर फर्जीबाड़ा का मामला सामने आया है। कोयला भवन सिस्टम विभाग ने इस मामले को पकड़ा है।

    जांच के क्रम में पाया गया कि कर्मचारी व अधिकारी बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज न कर गलत ढंग से उपस्थिति पंजी में दर्ज करा पे सिस्टम में उसे अंकित कर भुगतान लेने का काम कर रहे है। इस तरह के करीब 8500 हजार से अधिक कर्मचारियों व अधिकारियों का नाम सामने आया है।

    यहां तक की संडे व होलिडे में काम करने वाले श्रमिक व अधिकारी छह दिनों तक बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज कराते है और संडे व होलिडे के दिन बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज नहीं हुई और इसका भुगतान लिए गया है। कंपनी को इससे करोड़ों का चुना लग चुका है। यह भी बात सामने आ रही है।

    अगर कर्मी उस हिसाब से कार्य स्थल पर काम करते तो इसका लाभ कंपनी को होता। कंपनी को इससे दोहरा घाटा हुआ है। इस तरह के केवल चांच विक्टोरिया एरिया में साढ़े छह सौ लोगों शामिल है।

    इसके साथ ही बरोरा, सिजुआ, लोदना, ईस्टर्न झरिया, बीटीए, मुख्यालय इस घटना के बाद कोयला भवन मुख्यालय के जीएम सिस्टम एलके सिन्हा ने पकड़ा है। इसके बाद 17 नवंबर को जीएम एलके सिन्हा ने मुख्यालय सहित सभी एरिया जीएम, विभागाध्यक्ष सहित अन्य अधिकारियों को पत्र जारी किया है।

    पत्र के साथ बायोयमेट्रिक उपस्थिति के संबंध में कड़ी चेतवानी के साथ गाइड लाइन जारी किया है। बताया जाता है कि अधिकारियों व विभागाध्यक्ष की जबावदेही भी तय कर कार्रवाई की तैयारी भी हो रही है। साथ ही वैसे लोगों को चिन्हित कर उन से राशि की कटौती की जाएगी।

    25 नवंबर से नई व्यवस्था लागू 
    बीसीसीएल मुख्यालय की ओर से जारी नोटिस में 25 नवंबर से नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। मुख्यालय स्तर पर सावा दस बजे तक उपस्थिति दर्ज करानी होगी, आउट पांच बजे के बाद, यूनिट लेवल पर जो समय तय है। उसमें आधा घंटा तक की छूट है। अगर यह लगातार होगा तो अनुपस्थिति दर्ज हो जाएगी।

    सेप सिस्टम में किया जा रहा बदलाव 
    बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य होने के बाद भी मैनअुल उपस्थिति दर्ज अब न हो इसको लेकर सेप के सिस्टम में बदलाव किया जा रहा है। बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज नहीं होने की स्थिति में अनुपस्थिति दर्ज हो जाएगी।

    इसके साथ ही संडे व होलिडे में भी अब काम करने वाले श्रमिकों व अधिकारियों को भी उपस्थिति इसी में दर्ज करना होगा। जो मामले सामने आया है, उसमें आने व जाने को लेकर किसी तरह का डाटा कंपनी के पास नहीं है।

    बायोमेट्रिक वन टाइम की मिली छूट पर कोल इंडिया गंभीर
    मंत्रालय के गाइड लाइन पर बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य किया गया है। बीसीसीएल में करीब दो सौ कर्मियों को वन टाइम उपस्थिति दर्ज कराने की छूट मुख्यालय से दी गई है। इस छूट के तहत दिन में कभी भी अपनी एक बार बायोमेट्रिक उपस्थिति में दर्ज करा सकते है।

    कोल इंडिया ने इसको गंभीरता से लेते हुए अब इस को बंद करने का दिशा निर्देश दिया है। इसका लाभ सबसे अधिक विभिन्न श्रमिक संगठन के लोगों को मिल रहा है।