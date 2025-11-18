Language
    BBMKU: सिंडिकेट की 33वीं बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी, सहायक प्राध्यापकों में खुशी की लहर

    By Ravi Ranjan Anand Edited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 09:17 PM (IST)

    बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय (BBMKU) सिंडिकेट की 33वीं बैठक में सहायक प्राध्यापकों से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। नियुक्ति, प्रोन्नति और सेवा संबंधी मामलों पर सकारात्मक निर्णय लिए गए, जिससे सहायक प्राध्यापकों में खुशी की लहर है। 

    बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय।

    जागरण संवाददाता, धनबाद। बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय (BBMKU) धनबाद के सिंडिकेट की 33वीं बैठक मंगलवार को विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के सभागार में हुई। अध्यक्षता कुलपति डा. राम कुमार सिंह ने की।

    निर्णयों लेने से पहले बैठक में महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा की गई। झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से सहायक प्रध्यापकों को प्रोन्नति दी गई है। पूर्व की बैठकों में लिए गए निर्णय पर सहमति बनी।

    सहायक प्रध्यापकों को मिला प्रमोशन

    झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से पूरे झारखंड में 488 सहायक प्रध्यापकों की प्रोन्नति को लेकर 15 अक्तूबर को अधिसूचना जारी की गई थी। जिसमें विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विवि के अधीन विभिन्न कालेजों में कार्यरत 61 सहायक प्राध्यापकों को करियर एडवांसमेंट स्कीम (कैस-2010) नियमावली के अंतर्गत सहायक प्राध्यापक (लेवल-1) से सहायक प्राध्यापक (लेवल-2) पद पर पदोन्नति दी गई है।साथ ही प्रध्यापकों के अनुमोदन, वरीयता एवं वेतन निर्धारण समिति की 75 वीं 79वीं बैठक में पारित निर्णयों के अनुमोदन पर विचार किया गया।

    उच्च शिक्षा निदेशालय को लिखा जाएगा पत्र

    सिंडिकेट की बैठक में बीबीएमकेयू के विभिन्न कालेजों में पीजी और यूजी की पढ़ाई शुरू करने को लेकर विचार-विमर्श किया गया। एजी कालेज आफ नर्सिेंग बाेकारो, धनबाद कालेज आफ नर्सिेंग (धनबाद), जेपी कालेज आफ नर्सिेंग,(धनबाद), आरएसटीटी कालेज (कतरास) में बीएससी, सिंदरी कालेज पीजी में हिंदी, इतिहास, कामर्स और कतरास कालेज में यूजी ट्रायल की पढ़ाई शुरू करने को लेकर उच्च शिक्षा निदेशालय (रांची) की अनुमति को लेकर पत्र लिखने का निर्णय लिया गया।

    इस दौरान दीक्षांत समारोह को लेकर भी चर्चा की गई।दिसंबर माह में दीक्षांत समारोह कराने का विचार किया गया। साथ ही बजट में आंशिक संशोधन करने का भी निर्णय लिया गया।

    बैठक में शशि भूषण सिंह, (वित्तीय सलाहकार), डा राजीव कुमार, (सदस्य, डा कौशल कुमार, (प्राक्टर), डा पुष्पा कुमारी (डीन छात्र कल्याण), डा कविता सिंह, डा उमा माहेश्वरी, डा पीसी ठाकुर, डा शिव प्रसाद (वित्त पदाधिकारी), राधानाथ त्रिपाठी, (रजिस्ट्रार) डा धनंजय कुमार सिंह (परीक्षा नियंत्रक), डा एमके पांडेय, डा सीमा कुमारी समेत अन्य सदस्य मौजूद रहे।