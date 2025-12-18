BBMKU से LLB और BA LLB की चाह रखने वालों को एक और मौका, नामांकन के लिए फिर खुल रहा चांसलर पोर्टल

जागरण संवाददाता, धनबाद। बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय (BBMKU) ने शैक्षणिक सत्र 2025–2028 के लिए विधि (Law) पाठ्यक्रमों में नामांकन को लेकर फेज-टू एडमिशन नोटिस जारी कर दिया है। इसके तहत एलएलबी (तीन वर्षीय) और पांच वर्षीय इंटीग्रेटेड बीए एलएलबी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक अभ्यर्थी चांसलर पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

गूगल फार्मं भरना अनिवार्य विश्वविद्यालय की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया है कि एलएलबी पाठ्यक्रम में नामांकन के इच्छुक सभी अभ्यर्थियों के लिए चांसलर पोर्टल पर आवेदन के साथ-साथ एक अलग गूगल फॉर्म भरना अनिवार्य होगा। गूगल फॉर्म नहीं भरने की स्थिति में आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

कुल 109 सीटों पर होगा नामांकन जारी अधिसूचना के अनुसार, असर्फी इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल एजुकेशन, धनबाद में एलएलबी पाठ्यक्रम की 39 सीटें तथा बीए एलएलबी पाठ्यक्रम की 48 सीटें उपलब्ध हैं। वहीं इमामुल हई खान लॉ कॉलेज, बोकारो में एलएलबी पाठ्यक्रम के लिए कुल 109 सीटों पर नामांकन लिया जाएगा।

31 दिसंबर तक आनलाइन आवेदन नामांकन से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियों की घोषणा भी कर दी गई है। चांसलर पोर्टल 18 दिसंबर 2025 से खुलेगा और 31 दिसंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। एलएलबी अभ्यर्थियों के लिए गूगल फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 3 जनवरी 2026 निर्धारित की गई है। इसके बाद 5 जनवरी 2026 को मेरिट सूची जारी की जाएगी। चयनित अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन संबंधित कॉलेजों में 6 से 10 जनवरी 2026 तक किया जाएगा।