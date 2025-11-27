BBMKU धनबाद: बीएड सेमेस्टर-4 परीक्षा फार्म भरने की तिथि घोषित, 2 दिसंबर तक बिना लेट फीस आवेदन

जागरण संवाददाता, धनबाद। बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय (BBMKU), Dhanbad ने BA-BEd सेमेस्टर-4 (सत्र 2023-2025 एवं 2022-2024) के छात्रों के लिए आनलाइन परीक्षा फार्म भरने की तिथि की घोषणा कर दी है।

विश्वविद्यालय की ओर से कहा गया है कि बिना विलंब शुल्क के परीक्षा फार्म जमा करने की अंतिम तिथि 2 दिसंबर 2025 है। वहीं, यदि छात्र 500 रुपये विलंब शुल्क के साथ फार्म भरना चाहते हैं, तो वे 4 दिसंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क के रूप में सेमेस्टर-4 के लिए कुल रुपये 3300 निर्धारित किया गया है।