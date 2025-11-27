Language
    BBMKU धनबाद: बीएड सेमेस्टर-4 परीक्षा फार्म भरने की तिथि घोषित, 2 दिसंबर तक बिना लेट फीस आवेदन

    By Ravi Ranjan Anand Edited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 07:19 AM (IST)

    ‍‍BBMKU Dhanbad: बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय (बीबीएमकेयू) ने बीएड सेमेस्टर 4 के ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि घोषित कर दी है। छात्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। अंतिम तिथि से पहले फॉर्म भरने की सलाह दी जाती है।

    बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में आनलाइन परीक्षा फार्म जारी। (सांकेतिक तस्वीर)

    जागरण संवाददाता, धनबाद। बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय (BBMKU), Dhanbad ने BA-BEd सेमेस्टर-4 (सत्र 2023-2025 एवं 2022-2024) के छात्रों के लिए आनलाइन परीक्षा फार्म भरने की तिथि की घोषणा कर दी है।

    विश्वविद्यालय की ओर से कहा गया है कि बिना विलंब शुल्क के परीक्षा फार्म जमा करने की अंतिम तिथि 2 दिसंबर 2025 है। वहीं, यदि छात्र 500 रुपये विलंब शुल्क के साथ फार्म भरना चाहते हैं, तो वे 4 दिसंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क के रूप में सेमेस्टर-4 के लिए कुल रुपये 3300 निर्धारित किया गया है।

    छात्रों से आग्रह है कि निर्धारित समय पर आनलाइन पोर्टल के माध्यम से फार्म भरें तथा अपने पंजीकरण, रोल नंबर, आधार पत्र, पासपोर्ट साइज़ फोटो व हस्ताक्षर (निर्धारित फार्मेट में) तैयार रखें। इस प्रक्रिया में देरी या शर्तें पूरी न करने पर फार्म अस्वीकार किया जा सकता है।

     