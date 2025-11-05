Dhanbad News: 45 दिनों के लिए बंद हो गया बरमसिया रेल ओवर ब्रिज, घर से निकलने से पहले जान लें वैकल्पिक रूट

जागरण संवाददाता, धनबाद। बरमसिया ओवरब्रिज बुधवार सुबह से अगले 45 दिनों के लिए बंद हो गया है। ट्रैफिक ब्लाक लेकर ब्रिज के आरई वाल की मरम्मत और एक ओर के पहुंच पथ को तोड़ कर उसका नए सिरे से निर्माण कराया जाएगा। पांच नवंबर से 20 दिसंबर तक ब्रिज से होकर वाहनों का आवागमन बंद रहेगा।

कार्य शुरू होने से पहले मंगलवार की शाम डीआरएम अखिलेश मिश्र ने संबंधित अधिकारियों के साथ तैयारियों का जायजा लिया। इंजीनियरिंग और निर्माण विभाग के अधिकारियों से कार्य की प्रगति, तकनीकी सुरक्षा मानकों तथा कार्य की समय सीमा की जानकारी ली।

कार्य की गुणवत्ता एवं सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के साथ ही निर्धारित अवधि तक काम पूरा करने की बात कही। एडीआरएम इंफ्रा अमित कुमार समेत अन्य शामिल थे। जिला प्रशासन की मौजूदगी में सुबह होगी सड़क की घेराबंदी बरमसिया ओवरब्रिज से होकर प्रतिदिन हजारों वाहन गुजरते हैं। मरम्मत कार्य के दौरान ब्रिज पर आवागमन बंद रहेगा। बुधवार की सुबह जिला प्रशासन की मौजूदगी में सड़क की घेराबंदी की जाएगी। जिला पुलिस के साथ आरपीएफ के जवान भी तैनात रहेंगे।

साल 2004 में बना था ब्रिज, इस साल 19 जून को हुआ था क्षतिग्रस्त बरमसिया ब्रिज का निर्माण साल 2001 में शुरू हुआ था और 2004 में बन कर तैयार हुआ था। इस साल 19 जून को भारी वर्षा के कारण पुल का गार्डवाल क्षतिग्रस्त हो गया था। अब चार महीने से अधिक समय बाद ब्रिज की मरम्मत शुरू होगी।