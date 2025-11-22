Indian Railway: बर्द्धमान–हटिया और झाड़ग्राम मेमू ट्रेनों के मार्ग में बदलाव, गंतव्य से पहले ही थम जाएंगे पहिए

जागरण संवाददाता, धनबाद। दक्षिण पूर्व रेलवे के आद्रा मंडल में रोलिंग ब्लाक के कारण एक बार फिर ट्रेनें प्रभावित होगी। 24 से 28 नवंबर तक बर्द्धमान-हटिया मेमू गोमो तक जाएगी और वहीं से लौटगी। गोमो से हटिया के बीच रद रहेगी।

धनबाद-झाड़ग्राम मेमू 24 से 28 तक धनबाद के बदले बोकारो से झाड़ग्राम तक चलेगी। वापसी में झाड़ग्राम से बोकारो तक चलाई जाएगी। धनबाद से बोकारो के बीच दोनों ओर से रद रहेगी। 25 व 29 नवंबर को धनबाद-बांकुड़ा मेमू एक घंटे विलंब से खुलेगी।

आनंदविहार से पुरी जानेवाली पुरुषोत्तम एक्सप्रेस 24, 27 व 29 नवंबर को चंद्रपुरा से राजाबेड़ा के बीच नियंत्रित कर चलाई जाएगी। पहले अलग-अलग तिथियों में ट्रेनों के प्रभावित होने की सूचना जारी की गई थी।

आद्रा मंडल में 24 से 30 नवंबर तक इंजीनियरिंग, टीआरडी व सिग्नल एंड टेलिकाम के रोलिंग ब्लाक के कारण पांच दिन लगातार प्रभावित होगी।

24 को तीन घंटे लेट से खुलेगी अलेप्पी एक्सप्रेस

धनबाद-अलेप्पी एक्सप्रेस को 24 नवंबर को तीन घंटे विलंब से खुलेगी। दक्षिण भारत के विजयवाड़ा-दुव्वाड़ा के बीच ट्रैफिक ब्लाक के कारण दिन में 11:35 के स्थान पर दोपहर 2:35 पर रवाना होगी।