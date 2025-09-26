धनबाद होकर आसनसोल से मुंबई के लिए चलेगी AC स्पेशल ट्रेन, सियालदह-गांधीधाम पर भी आया अपडेट
दिवाली और छठ में मुंबई की ट्रेनों में अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेलवे ने आसनसोल से मुंबई के लिए साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन धनबाद गोमो समेत कई स्टेशनों पर रुकेगी। मुंबई-आसनसोल स्पेशल 6 अक्टूबर से और आसनसोल-मुंबई स्पेशल 8 अक्टूबर से शुरू होगी। इस ट्रेन में बुकिंग जल्द ही शुरू होने की संभावना है।
जागरण संवाददाता, धनबाद। दिवाली व छठ के दौरान मुंबई की ट्रेनों में अत्यधिक भीड़ को ध्यान में रख कर रेलवे ने आसनसोल से मुंबई के लिए साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है।
थर्ड एसी कोच के साथ चलने वाली एसी स्पेशल ट्रेन धनबाद, गोमो, पारसनाथ, हजारीबाग रोड, कोडरमा, गया, अनुग्रह नारायण रोड, डेहरी आन सोन, सासाराम, भभुआ रोड, डीडीयू, फतेहपुर, गोविंदपुरी, उरई, झांसी, बीना, भोपाल, इटारसी, भुसावल, नासिक रोड, कल्याण व दादर होकर मुंबई तक जाएगी।
01145 मुंबई-आसनसोल स्पेशल छह अक्टूबर से 10 नवंबर तक प्रत्येक सोमवार को चलेगी। मुंबई से दिन में 11:05 पर चलकर अगले दिन देर रात 2:37 पर धनबाद एवं सुबह 5:00 बजे आसनसोल पहुंचेगी।
01146 आसनसोल-मुंबई स्पेशल आठ अक्टूबर से 12 नवंबर तक प्रत्येक बुधवार को चलेगी। आसनसोल से रात 9:00 बजे चलकर 11:10 पर धनबाद एवं शुक्रवार शाम 4:20 पर मुंबई पहुंचेगी। इस ट्रेन में टिकटों की बुकिंग जल्द शुरू होने की संभावना है।
सियालदह-अजमेर व कोलकाता-मदार एक्सप्रेस में अतिरिक्त कोच
दुर्गापूजा, दिवाली व छठ के दौरान यात्रियों की लंबी प्रतीक्षा सूची के मद्देनजर धनबाद होकर गुजरने वाली लंबी दूरी की ट्रेनों में अतिरिक्त कोच जोड़े जाएंगे। 12988 अजमेर-सियालदह एक्सप्रेस में एक से 31 अक्टूबर तक एवं 12987 सियालदह-अजमेर एक्सप्रेस में दो अक्टूबर से एक नवंबर तक एक फर्स्ट कम सेकंड एसी का अतिरिक्त कोच तथा 19608 मदार-कोलकाता साप्ताहिक एक्सप्रेस में छह से 27 अक्टूबर तक एवं 19607 कोलकाता-मदार एक्सप्रेस में नौ से 30 अक्टूबर तक एक सेकंड एसी का अतिरिक्त कोच जुड़ेंगे।
11 से सूरत तक जाएगी मालदा टाउन एक्सप्रेस
मालदा टाउन से सूरत के बीच चलने वाली साप्ताहिक एक्सप्रेस 11 अक्टूबर से फिर से सूरत तक जाएगी। वापसी में 13 अक्टूबर से सूरत से मालदा टाउन के बीच चलेगी। सूरत स्टेशन पर चल रहे विकास कार्याें के करण पिछले कई माह से इस ट्रेन को उधना स्टेशन तक चलाया जा रहा है।
अब 15 नवंबर तक चलेगी सियालदह-गांधीधाम स्पेशल ट्रेन
धनबाद होकर सियालदह से गुजरात के गांधीधाम तक चलने वाली साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन अब मध्य नवंबर तक चलेगी। 09437 गांधीधाम-सियालदह स्पेशल ट्रेन प्रत्येक बुधवार को 12 नवंबर तक तथा 09438 सियालदह-गांधीधाम स्पेशल प्रत्येक शनिवार को 15 नवंबर तक चलेगी। गुजरात जानेवाली ट्रेनों में लंबी प्रतीक्षासूची के मद्देनजर स्पेशल ट्रेन के फेरे बढ़ाए गए हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।