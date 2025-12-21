प्रधानखंटा रेलवे स्टेशन पर संदिग्ध अवस्था में भटकता मिला अर्जेंटीना का नागरिक, जांच के बाद आरपीएफ ने भेजा Mumbai
Dhanbad News: हावड़ा-धनबाद रेल मार्ग पर स्थित प्रधानखंटा रेलवे स्टेशन पर एक अर्जेंटीना के वृद्ध व्यक्ति को भटकते हुए पाया गया। वह व्यक्ति संभवतः रास्त ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बलियापुर (धनबाद)। हावड़ा–धनबाद रेल खंड पर प्रधानखंटा स्टेशन के समीप उस समय अफरा-तफरी की स्थिति बन गई, जब एक विदेशी नागरिक को संदेहात्मक अवस्था में भटकते हुए देखा गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के जवानों ने उक्त व्यक्ति से पूछताछ की।
जांच में उसकी पहचान अर्जेंटीना निवासी 65 वर्षीय गिलोरिमो अगस्तो डेंगुर्णिका के रूप में हुई। उसके पास से वैध पासपोर्ट और पांच वर्ष की अवधि वाला भारतीय वीजा बरामद किया गया। आरपीएफ के जवान उसे आगे की पूछताछ के लिए बलियापुर थाना लेकर आए, जहां थाना प्रभारी सत्यजीत कुमार ने उससे बारीकी से पूछताछ की।
पूछताछ में पता चला कि गिलोरिमो कोलकाता से ट्रेन से यात्रा कर रहा था। रास्ते में प्रधानखंटा के पास किसी कारणवश ट्रेन रुकने पर वह उतर गया और आसपास भटकने लगा। उसकी गतिविधियां संदिग्ध प्रतीत होने पर आरपीएफ ने उससे पूछताछ की और सुरक्षा के दृष्टिकोण से थाना लाया।
भाषा की समस्या के कारण पुलिस और आरपीएफ अधिकारियों को उससे संवाद करने में काफी कठिनाई हुई। वह अंग्रेजी और अपनी मातृभाषा में बातचीत कर रहा था, जिसे अधिकारी पूरी तरह समझ नहीं पा रहे थे। बाद में उसे धनबाद रेलवे स्टेशन लाया गया, जहां आरपीएफ ने पुनः उससे पूछताछ की। इस दौरान उसने इशारों और अंग्रेजी में बताया कि उसे मुंबई जाना है।
पूरी तरह से संतुष्ट होने के बाद आरपीएफ ने उसकी यात्रा में सहायता की और उसे मुंबई जाने वाली ट्रेन में बैठाने की व्यवस्था की। आरपीएफ अधिकारियों के अनुसार, सुरक्षा की दृष्टि से सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद ही उसे आगे भेजा गया। घटना को लेकर क्षेत्र में कुछ देर के लिए चर्चा का माहौल बना रहा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।