    Amrit Bharat Train: धनबाद–कोयंबटूर रेल रूट पर हलचल! रेलवे ने भेजा खास प्रस्ताव

    By Mritunjay PathakEdited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 03:16 PM (IST)

    Amrit Bharat: क्या धनबाद-कोयंबटूर स्पेशल ट्रेन को अमृत भारत में बदला जाएगा? इस रूट पर यात्रियों की मांग को देखते हुए रेलवे अमृत भारत ट्रेन चलाने पर विचार कर रहा है। यह रूट झारखंड को दक्षिण भारत से जोड़ता है, जिससे यात्रियों को सुविधा होगी। यात्रियों को आरामदायक और तेज यात्रा का अनुभव मिलने की संभावना है।

    धनबाद-कोयंबटूर के बीच अमृत भारत ट्रेन चलाने की तैयारी।

    जागरण संवाददाता, धनबाद। झारखंड के धनबाद और तमिलनाडु के कोयंबटूर के बीच चल रही साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन को जल्द ही अमृत भारत एक्सप्रेस के रूप में संचालित किया जा सकता है। रेलवे ने इस दिशा में तैयारियां शुरू कर दी हैं।

    एक जनवरी से लागू होने वाले नए टाइम टेबल में इस नई अमृत भारत एक्सप्रेस को शामिल किए जाने की पूरी संभावना है। धनबाद रेल मंडल द्वारा तैयार प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेजा जा चुका है। बोर्ड की मंजूरी मिलते ही धनबाद को पहली अमृत भारत एक्सप्रेस का सौगात मिल जाएगा।

    कोयंबटूर के लिए चल रही यह साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन प्रारंभ में गया से संचालित होती थी। यात्रियों की बढ़ती मांग के बाद पूर्व डीआरएम कमल किशोर सिन्हा ने इसका विस्तार धनबाद तक कराया।

    जनवरी 2024 से यह ट्रेन धनबाद–कोयंबटूर के बीच सफलतापूर्वक चल रही है। इस बीच गया से भी अमृत भारत एक्सप्रेस शुरू करने की चर्चा तेज हुई, जिसके बाद धनबाद–कोयंबटूर स्पेशल को अमृत भारत के रूप में बदलने की संभावनाएं बढ़ गई हैं।

    इधर, अमृत भारत एक्सप्रेस के संचालन से पहले धनबाद कोचिंग डिपो में आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जा रहा है। कोचिंग डिपो में वंदे भारत और अमृत भारत दोनों ट्रेनों के मेंटेनेंस के लिए आधुनिक वाशिंग पिट का निर्माण अंतिम चरण में है।

    इसके लिए पिट की लंबाई और चौड़ाई बढ़ाई जा रही है, साथ ही अन्य तकनीकी सुविधाएं भी विकसित की जा रही हैं। मौजूदा डिपो के अतिरिक्त धनबाद स्टेशन के दक्षिणी छोर पर नए कोचिंग डिपो की तैयारी भी जारी है।

    रेलवे इंस्टीट्यूट रोड स्थित बंद पड़े इंडियन आयल और एचपीसीएल के यार्ड को नए कोचिंग डिपो के रूप में विकसित करने की योजना है। नए डिपो के तैयार होने से क्षेत्र में मेंटेनेंस क्षमता बढ़ेगी और आधुनिक ट्रेनों के संचालन में सुगमता आएगी।