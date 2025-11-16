Amrit Bharat Train: धनबाद–कोयंबटूर रेल रूट पर हलचल! रेलवे ने भेजा खास प्रस्ताव

जागरण संवाददाता, धनबाद। झारखंड के धनबाद और तमिलनाडु के कोयंबटूर के बीच चल रही साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन को जल्द ही अमृत भारत एक्सप्रेस के रूप में संचालित किया जा सकता है। रेलवे ने इस दिशा में तैयारियां शुरू कर दी हैं।

एक जनवरी से लागू होने वाले नए टाइम टेबल में इस नई अमृत भारत एक्सप्रेस को शामिल किए जाने की पूरी संभावना है। धनबाद रेल मंडल द्वारा तैयार प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेजा जा चुका है। बोर्ड की मंजूरी मिलते ही धनबाद को पहली अमृत भारत एक्सप्रेस का सौगात मिल जाएगा।



कोयंबटूर के लिए चल रही यह साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन प्रारंभ में गया से संचालित होती थी। यात्रियों की बढ़ती मांग के बाद पूर्व डीआरएम कमल किशोर सिन्हा ने इसका विस्तार धनबाद तक कराया।

जनवरी 2024 से यह ट्रेन धनबाद–कोयंबटूर के बीच सफलतापूर्वक चल रही है। इस बीच गया से भी अमृत भारत एक्सप्रेस शुरू करने की चर्चा तेज हुई, जिसके बाद धनबाद–कोयंबटूर स्पेशल को अमृत भारत के रूप में बदलने की संभावनाएं बढ़ गई हैं।



इधर, अमृत भारत एक्सप्रेस के संचालन से पहले धनबाद कोचिंग डिपो में आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जा रहा है। कोचिंग डिपो में वंदे भारत और अमृत भारत दोनों ट्रेनों के मेंटेनेंस के लिए आधुनिक वाशिंग पिट का निर्माण अंतिम चरण में है।