Delhi Blast के बाद धनबाद में हाई अलर्ट, झारखंड-बंगाल की सीमा पर बरती जा रही विशेष चौकसी

जागरण संवाददाता, धनबाद। Red Fort Bomb Blast दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन (Lal Qila Blast) के पास सोमवार शाम हुए बम ब्लास्ट के बाद झारखंड पुलिस भी अलर्ट हो गई है। विशेषकर पश्चिम बंगाल की सीमा से सटे धनबाद जिले में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।

धनबाद एसएसपी प्रभात कुमार ने सभी थाना प्रभारियों को सार्वजनिक स्थलों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, बैंकमोड़, सरायढेला, हीरापुर, कोर्टमोड़, रणधीर वर्मा चौक, बिग बाजार, सिटी सेंटर सहित भीड़भाड़ वाले इलाकों में गश्ती बढ़ाने और हर संदिग्ध गतिविधि पर कड़ी नजर रखने का निर्देश दिया है।

एसएसपी के निर्देश के बाद संवेदनशील स्थानों पर जांच और पेट्रोलिंग तेज कर दी गई है। झारखंड और पश्चिम बंगाल की सीमा पर स्थित मैथन चेकपोस्ट पर भी विशेष निगरानी की जा रही है। मालूम हो कि दिल्ली में कार बम ब्लास्ट की घटना में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है और दर्जनभर लोग गंभीर रूप से घायल हैं।

जांच में यह आतंकी साजिश (Terror Attack in Delhi) की आशंका जताई जा रही है। शुरुआती सुरागों में हरियाणा के फरीदाबाद और जम्मू-कश्मीर के पुलवामा से जुड़े आतंकी मॉड्यूल की भूमिका सामने आई है। दिल्ली पुलिस ने एक संदिग्ध डा. उमर मोहम्मद की तलाश शुरू की है, जिसका नाम हमले की साजिश में जुड़ रहा है।