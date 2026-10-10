झारखंड में व्यवस्था चौपट, गड्ढे भरने तक में नाकाम सरकार; आदित्य साहू ने JMM-कांग्रेस गठबंधन पर साधा निशाना

संवाद सूत्र, कुमारधुबी( धनबाद)। झारखंड प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदित्य साहू ने झारखंड की मौजूदा स्थिति को लेकर झामुमो-कांग्रेस गठबंधन सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में सरकार बनने के बाद से व्यवस्था लगातार बिगड़ रही है।

सरकार सड़क के छोटे-छोटे गड्ढों को भरने तक में असमर्थ है। उन्होंने कोयला, बालू और बिजली से जुड़ी समस्याओं को भी सरकार की विफलता बताया।

कोयले पर अधिक सेस लगाने का आरोप

आदित्य साहू ने दावा किया कि अन्य राज्यों में कोयले पर जहां 22.50 रुपये तक सेस लिया जा रहा है, वहीं झारखंड में 450 रुपये और लौह अयस्क पर 650 रुपये सेस लगाए जाने की बात सामने आ रही है।

उनके अनुसार, इससे कोयले की बिक्री प्रभावित हो रही है और स्थानीय उद्यमियों को दूसरे राज्यों से कोयला मंगाना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस व्यवस्था से कोयले की अवैध तस्करी को बढ़ावा मिल रहा है। उन्होंने सीआईएसएफ की तैनाती से कोयला चोरी पर कुछ हद तक अंकुश लगने का भी दावा किया। प्रदेश अध्यक्ष ने केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि इनसे लोगों को लाभ मिल रहा है और गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं।