Dhanbad News: खुले में मीट बेचा तो होगी कार्रवाई, फूड सेफ्टी टीम के औचक निरीक्षण से हड़कंप
धनबाद में खुले में मीट बेचने पर कार्रवाई की जाएगी। फूड सेफ्टी टीम ने औचक निरीक्षण किया जिससे हड़कंप मच गया। टीम ने कई दुकानों का निरीक्षण किया और खुले ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, धनबाद। खाद्य सुरक्षा की टीम सोमवार को शहर के विभिन्न मीट मुर्गा और मछली दुकानों का औचक निरीक्षण किया। यहां फूड सेफ्टी नियमों के विरुद्ध चल रहे दुकानदारों को चेतावनी दी गई। वहीं, 4 मीट दुकानों को नोटिस जारी किया गया।
उन्होंने मीट दुकानों पर सफाई रखने और खुले में मीट न बेचने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि सभी मांस और मछली काटने में स्टील का औजारों का इस्तेमाल किया जाए। स्टील का औजार होना अनिवार्य है। लेकिन कई जगहों पर लोहे के औजार का प्रयोग हो रहा है। जो संक्रमण और बीमारी का बड़ा कारण हो सकता है।
बिना फूड लाइसेंस के दुकान चलाना गैर कानूनी
फूड इंस्पेक्टर ने बताया कि बिना फूड लाइसेंस के मीट मुर्गा अथवा मछली दुकान चलाना गैर कानूनी है। पूरे जिले में भ्रमण करके ऐसे दुकानदारों को नोटिस जारी किया जा रहा है। नियम के विरुद्ध कार्य करने पर ऐसे दुकानदारों पर जुर्माना लगाया जाएगा।
हीरापुर, पुलिस लाइन सहित कई जगह का निरीक्षण
खाद्य सुरक्षा की टीम ने हीरापुर हटिया, पुलिस लाइन के मीट दुकान का जायजा लिया। चेकिंग के दौरान बिना फूड लाइसेंस के मुर्गा, मछली, व मीट विक्रय करने वालों के विरूद्ध नोटिस जारी किया गया।
