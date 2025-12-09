Language
    Jharkhand liquor scam: दुमका में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, कारोबारी नवीन पटवारी के ठिकाने पर छापेमारी जारी

    By Mritunjay PathakEdited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 11:02 AM (IST)

    Jharkhand liquor scam: दुमका में शराब घोटाले को लेकर एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। कारोबारी नवीन पटवारी के ठिकाने पर छापेमारी जारी है। यह कार्रवाई भ्र ...और पढ़ें

    दुमका में नवीन पटवारी के घर के बाहर खड़ी एसीबी की गाड़ियां।

    जागरण संवाददाता, दुमका। झारखंड में शराब घोटाले की जांच तेज होने के बीच एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने मंगलवार सुबह दुमका में बड़ी कार्रवाई शुरू की। तड़के करीब 7:30 बजे एसीबी की टीम ने शहर के प्रतिष्ठित व्यवसायी नवीन पटवारी के आवास पर छापेमारी की, जो फिलहाल जारी है। बताया जा रहा है कि जिस घर पर कार्रवाई हो रही है, वहां नवीन पटवारी अपने तीन भाइयों के साथ रहते हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यह कार्रवाई इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि नवीन पटवारी का नाम आइएएस विनय चौबे से जुड़े मामले में सामने आए रांची के व्यवसायी श्रवण जलान के रिश्तेदार के रूप में जुड़ चुका है। शराब घोटाले में एसीबी राज्यभर में कई ठिकानों पर छापेमारी कर रही है और उसी क्रम में यह ताजा कार्रवाई चर्चा में है।

    सुबह से ही एसीबी की टीम घर के अंदर दस्तावेजों, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और अन्य संदिग्ध सामग्री की गहन जांच कर रही है। अधिकारियों ने अब तक किसी भी तरह की आधिकारिक जानकारी साझा करने से इनकार किया है, जिसके चलते मामले को लेकर कई तरह की चर्चाएं तेज हैं। कार्रवाई के दौरान पूरे इलाके में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और लोगों की आवाजाही पर भी नजर रखी जा रही है।

    अचानक हुई इस छापेमारी से आसपास के इलाके में खलबली मच गई है। स्थानीय लोग घर के बाहर तैनात सुरक्षा बल और लगातार चल रही जांच को लेकर उत्सुकता से जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल एसीबी की छापेमारी जारी है और आगे की जानकारी आने का इंतजार है।