    Railway News: धनबाद-दिल्ली एसी स्पेशल में बुकिंग शुरू, रांची-आरा स्पेशल ट्रेन सेवा भी बहाल

    Mon, 29 Sep 2025 05:30 AM (IST)

    धनबाद से दिल्ली के लिए एसी स्पेशल ट्रेन की बुकिंग शुरू हो गई है जो 11 अक्टूबर से 29 नवंबर तक चलेगी। वहीं रांची-आरा साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन भी फिर से शुरू हो गई है जो 2 नवंबर तक जारी रहेगी। ट्रेनों का समय और मार्ग भी घोषित कर दिया गया है।

    जागरण संवाददाता, धनबाद। धनबाद से जम्मू के बदले दिल्ली तक चलने वाली एसी स्पेशल ट्रेन में टिकटों की बुकिंग शुरू हो गई।

    03309 धनबाद-दिल्ली स्पेशल 11 अक्टूबर से 29 नवंबर तक प्रत्येक मंगलवार व शनिवार तथा 03310 दिल्ली-धनबाद स्पेशल 12 अक्टूबर से 30 नवंबर तक प्रत्येक बुधवार व रविवार को चलेगी।

    दूसरी ओर, रांची से आरा के बीच चलने वाली साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन की सेवा रविवार से बहाल हो गई। रांची से प्रत्येक रविवार को दो नवंबर तक चलेगी।

    आरा से रांची की ट्रेन का परिचालन सोमवार से शुरू होगा। प्रत्येक सोमवार को 29 सितंबर से तीन नवंबर तक चलेगी।

    रांची से रात 8:45 पर चलकर रात 12:05 पर बोकारो, देर रात 1:13 पर गोमो एवं सुबह 9:15 पर आरा पहुंचेगी। वापसी में आरा से सुबह 10 बजे चल कर शाम 4:17 पर गोमो, शाम 5:40 पर बोकारो तथा रात 8:45 पर रांची पहुंचेगी।

    आसनसोल और उदयपुर सिटी के बीच चलेगी पूजा स्पेशल ट्रेन 

    वहीं, दूसरी ओर दुर्गापूजा एवं आनेवाली दीपावली, छठ पूजा के दौरान यात्रियों की बढ़ती भीड़ की आकलन करते हुए रेलवे के स्पेशल ट्रेन चलाने की निर्णय लिया है।

    रविवार की शाम आसनसोल रेल मंडल प्रशासन ने विज्ञप्ति जारी की, जानकारी के अनुसार 09623 उदयपुर सिटी-आसनसोल साप्ताहिक स्पेशल 30 सितंबर से चार नवंबर के बीच छह ट्रिप प्रत्येक मंगलवार को 16:05 बजे उदयपुर सिटी से रवाना होगी और अपनी यात्रा के तीसरे दिन 04:55 बजे आसनसोल पहुंचेगी।

    जबकि 09624 आसनसोल - उदयपुर सिटी साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन आसनसोल से दो अक्टूबर से छह नवंबर के बीच प्रत्येक गुरुवार को 07:55 बजे आसनसोल से रवाना होगी और अपनी यात्रा के अगले दिन 21:25 बजे उदयपुर सिटी पहुंचेगी।

    उक्त ट्रेन अपने मार्ग में दोनों दिशाओं में पूर्व रेलवे क्षेत्राधिकार के आसनसोल मंडल के चित्तरंजन, मधुपुर और जसीडीह स्टेशनों पर रुकेगी। ट्रेन में सामान्य द्वितीय श्रेणी, शयनयान श्रेणी और वातानुकूलित कोच की सुविधाएं उपलब्ध होंगी।