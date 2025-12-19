Indian Railway Update: ओपनिंग डे पर ई-टिकट बुकिंग को लेकर बड़ा बदलाव, आधार नंबर अनिवार्य, तीन चरणों में लागू होगी नई व्यवस्था

जागरण संवाददाता, धनबाद। aadhaar verification_ ट्रेनों में ई-टिकट बुकिंग को लेकर रेलवे ने एक बार फिर बड़ा बदलाव किया है। अग्रिम आरक्षण अवधि के ओपनिंग डे पर अब ऑनलाइन ई-टिकट बुकिंग के लिए आधार नंबर का सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। यह नई व्यवस्था तीन चरणों में लागू की जाएगी, जिससे यात्रियों को धीरे-धीरे नई प्रक्रिया के अनुरूप ढलने का अवसर मिलेगा।

पहले चरण में यह व्यवस्था 29 दिसंबर से लागू होगी। इसके तहत अग्रिम आरक्षण अवधि के ओपनिंग डे पर केवल सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक ही आधार सत्यापन के बाद ई-टिकट बुक किए जा सकेंगे। यानी शुरुआती चार घंटे ही ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा उपलब्ध रहेगी।

दूसरे चरण की शुरुआत 5 जनवरी से होगी। इस चरण में आधार सत्यापन के साथ ओपनिंग डे पर सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक यानी कुल आठ घंटे तक ई-टिकट बुकिंग की जा सकेगी। इससे यात्रियों को पहले चरण की तुलना में अधिक समय मिलेगा।

तीसरे और अंतिम चरण में 12 जनवरी से नई व्यवस्था पूरी तरह लागू हो जाएगी। इसके बाद अग्रिम आरक्षण अवधि के ओपनिंग डे पर सुबह 8 बजे से रात 12 बजे तक ऑनलाइन ई-टिकट बुकिंग की सुविधा उपलब्ध होगी, लेकिन यह केवल आधार सत्यापन के बाद ही संभव होगी।