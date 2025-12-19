Indian Railway Update: ओपनिंग डे पर ई-टिकट बुकिंग को लेकर बड़ा बदलाव, आधार नंबर अनिवार्य, तीन चरणों में लागू होगी नई व्यवस्था
Indian Railway E-Ticket Booking Update: भारतीय रेलवे ने ई-टिकट बुकिंग में ओपनिंग डे पर एक बड़ा बदलाव किया है. अब टिकट बुक करने के लिए आधार नंबर की आवश ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, धनबाद। aadhaar verification_ ट्रेनों में ई-टिकट बुकिंग को लेकर रेलवे ने एक बार फिर बड़ा बदलाव किया है। अग्रिम आरक्षण अवधि के ओपनिंग डे पर अब ऑनलाइन ई-टिकट बुकिंग के लिए आधार नंबर का सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। यह नई व्यवस्था तीन चरणों में लागू की जाएगी, जिससे यात्रियों को धीरे-धीरे नई प्रक्रिया के अनुरूप ढलने का अवसर मिलेगा।
पहले चरण में यह व्यवस्था 29 दिसंबर से लागू होगी। इसके तहत अग्रिम आरक्षण अवधि के ओपनिंग डे पर केवल सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक ही आधार सत्यापन के बाद ई-टिकट बुक किए जा सकेंगे। यानी शुरुआती चार घंटे ही ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा उपलब्ध रहेगी।
दूसरे चरण की शुरुआत 5 जनवरी से होगी। इस चरण में आधार सत्यापन के साथ ओपनिंग डे पर सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक यानी कुल आठ घंटे तक ई-टिकट बुकिंग की जा सकेगी। इससे यात्रियों को पहले चरण की तुलना में अधिक समय मिलेगा।
तीसरे और अंतिम चरण में 12 जनवरी से नई व्यवस्था पूरी तरह लागू हो जाएगी। इसके बाद अग्रिम आरक्षण अवधि के ओपनिंग डे पर सुबह 8 बजे से रात 12 बजे तक ऑनलाइन ई-टिकट बुकिंग की सुविधा उपलब्ध होगी, लेकिन यह केवल आधार सत्यापन के बाद ही संभव होगी।
रेलवे बोर्ड के निदेशक (यात्री विपणन-द्वितीय) संजय मनोचा ने गुरुवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, इस बदलाव का उद्देश्य टिकट बुकिंग में पारदर्शिता लाना और दलालों पर रोक लगाना है।
हालांकि, रेलवे ने यह भी स्पष्ट किया है कि आरक्षण केंद्रों से बुक होने वाले ओपनिंग डे के टिकटों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वहां पहले की तरह ही टिकट बुकिंग की सुविधा जारी रहेगी। नई व्यवस्था से ऑनलाइन टिकट बुकिंग प्रक्रिया अधिक सुरक्षित और नियंत्रित होने की उम्मीद जताई जा रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।