Dhanbad News: झरिया टीओपी में घुसकर पुलिसकर्मी को जमकर पीटा, प्रेम प्रसंग में विवाद पर एक को हिरासत में लेने के बाद भड़का आक्रोश

संवाद सहयोगी, धनसार (झरिया)। झरिया बास्ताकोला में शनिवार को प्रेम प्रसंग मामले को लेकर दो गुटों के बीच विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद हिंसक झडप में तब्दील हो गया।

मामला बिगड़ता देख स्थानीय लोगों ने झरिया पुलिस को घटना की जानकारी दी। झरिया थाना के बस्ताकोला टीओपी से पहुंचे आरक्षी ललित कुमार ने नितेश पंडित को हिरासत में ले लिया।

झरिया टीओपी पहुंच किया जमकर हंगामा

दिनेश को हिरासत में लेते ही लोग अक्रोशित हो गए। अक्रोशित लोगों ने झरिया टीओपी पहुंच जमकर हंगामा किया। इस दौरान लोगों ने आरक्षी ललित की जमकर पिटाई कर टीओपी में तोड़फोड़ की।

उपद्रवियों द्वारा टीओपी में की गई मारपीट और तोड़फोड़ मामले की जानकारी मिलते ही भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंची। पुलिस के पहुंचते ही सभी उपद्रवी मौके से भाग खड़े हुए।

जख्मी आरक्षी ललित को इलाज के लिए धनबाद के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद से क्षेत्र में तनाव व्याप्त है।

घटना को लेकर झरिया पुलिस स्थानीय लोगों से पूछताछ कर रही है। वही हमलावरों की पहचान के लिए पुलिस आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरा खंगालने में जुटी है।