Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कहीं धूप, कहीं छाया… रेलवे की अजीब माया ! रांची-गया-सासाराम रूट पर AC चेयरकार टिकट में 3AC इकोनॉमी का मजा

    By Tapas Banerjee Edited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 07:48 PM (IST)

    Indian Railway Update: धनबाद, रांची, गया और सासाराम रूट पर यात्रियों को एसी चेयर कार के टिकट पर 3AC इकोनॉमी कोच में यात्रा का मजा मिल रहा है। एसी चेयर ...और पढ़ें

    Hero Image

    एसी चेयरकार टिकट पर 3एसी की यात्रा। (प्रतीकात्मक फोटो)

    तापस बनर्जी, जागरण, धनबाद। रांची, गया और सासाराम की ट्रेन में AC चेयर कार के टिकट पर 3AC इकोनमी कोच में यात्रा का मजा इन दिनों यात्रियों को मिल रहा है। इसके साथ ही 60 रुपये से 200 रुपये तक की छूट भी मिल रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ऐसा इसलिए कि एसी चेयर कार की कमी है। सो कई माह से धनबाद से चलने वाली धनबाद-रांची इंटरसिटी, धनबाद-गया-सासाराम इंटरसिटी में चेयर कार की जगह एसी इकोनमी कोच जोड़कर ट्रेन चलाई जा रही है। अहम बात ये कि बेशक ट्रेनों में इकोनमी कोच जुड़े हैं, पर टिकट एसी चेयर कार के ही बुक हो रहे हैं।

    टिकटों की बुकिंग में बदलाव नहीं किया गया है। एसी चेयर कार में 78 सीटें हैं, एसी इकोनमी कोच में 83 सीटें। पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम में बुकिंग एसी चेयर कार की ही हो रही है। इस वजह से इकोनमी कोच जुड़ने के बाद भी टिकटों की बुकिंग 78 सीटों की ही हो रही है।

    टिकट लेकर कोच तलाशने में यात्रियों का छूट जाता पसीना

    वैसे यात्री जिन्हें एसी चेयर कार के बदले इकोनमी कोच जुड़ने की जानकारी नहीं है। वे टिकट लेकर प्लेटफार्म पर कोच तलाशने में खूब पसीना बहाते हैं। वे एसी चेयर कार वाली कोच ही देखते रहते हैं, काफी भाग-दौड़ के बाद उनको जानकारी मिलती है कि इकोनमी कोच में सफर कर सकते हैं।

    एसी चेयर कार के साथ चल रही रांची-दुमका इंटरसिटी

    रांची से धनबाद होकर दुमका के बीच इंटरसिटी एक्सप्रेस एसी चेयर कार के साथ चल रही है। इस ट्रेन के यात्रियों को दोनों ओर से यह सुविधा उपलब्ध है। धनबाद-रांची इंटरसिटी और रांची-दुमका इंटरसिटी रैक शेयरिंग कर चलती है। इसके बाद भी धनबाद-रांची इंटरसिटी में चेयर कार की सुविधा नहीं है। दूसरी ओर, धनबाद-सासाराम इंटरसिटी में यात्रियों की सुविधा के लिए एक अतिरिक्त एसी चेयर कार जोड़ने की योजना थी, पर एक भी नहीं जुड़ सकी है।

    ऐसे समझें रेलवे का गणित

    धनबाद → रांची

    • एसी चेयरकार: ₹315

    • 3AC इकोनॉमी: ₹515

    • अंतर: ₹200

    धनबाद → गया

    • एसी चेयरकार: ₹350

    • 3AC इकोनॉमी: ₹515

    • अंतर: ₹165

    धनबाद → सासाराम

    • एसी चेयरकार: ₹460

    • 3AC इकोनॉमी: ₹520

    • अंतर: ₹60

    कोच उपलब्ध नहीं होने से समस्या हो रही है। कोच की उपलब्धता को लेकर मुख्यालय को लिखा गया है।-मोहम्मद इकबाल, सीनियर डीसीएम