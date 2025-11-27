Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    32 ट्रेनें रद, 31 के बदलेंगे मार्ग; बोकारो और हटिया -बर्द्धमान मेमू आसनसोल तक चलेगी

    By Tapas Banerjee Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 02:41 PM (IST)

    रेलवे ने रखरखाव कार्य के कारण 32 ट्रेनों को रद कर दिया है और 31 ट्रेनों के मार्ग में बदलाव किया है। बोकारो और हटिया-बर्द्धमान मेमू अब आसनसोल तक ही चलेंगी। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे यात्रा की योजना बनाते समय इन बदलावों पर ध्यान दें।

    prefferd source google
    Hero Image

    32 ट्रेनें रद, 31 के बदलेंगे मार्ग

    जागरण संवाददाता, धनबाद। दिसंबर के पहले सप्ताह में यात्रियों की परेशानी बढ़ने वाली है। अलग-अलग रूटों की 32 ट्रेनें रद तो 31 ट्रेनों के मार्ग बदले जाएंगे। इनमें धनबाद होकर चलने वाली बर्द्धमान-हटिया मेमू भी शामिल है। हटिया-बर्द्धमान और बोकारो-बर्द्धमान मेमू अलग-अलग दिनों में बर्द्धमान के बदले आसनसोल तक चलेगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रद ट्रेनों में आसनसोल-सियालदह इंटरसिटी, हावड़ा-मालदा, हावड़ा-रामपुरहाट, हावड़ा-शांतिनिकेतन जैसी मेल-एक्सप्रेस ट्रेनों के साथ आनसोल-बर्द्धमान के बीच चलने वाली 15 मेमू शामिल हैं।

    नॉर्थ ईस्ट जाने वाली दार्जिलिंग मेल, कंचनजंघा एक्सप्रेस, कंचनकन्या एक्सप्रेस समेत अन्य ट्रेनों परिवर्तित मार्ग से चलाया जाएगा। धनबाद होकर चलने वाली अन्य ट्रेनों के भी प्रभावित होने की संभावना है।

    पूर्व रेलवे से जारी सूचना में बताया गया कि धनबाद-हावड़ा रेल मार्ग के खाना जंक्शन पर दो से पांच दिसंबर तक प्री-नॉन इंटरलॉकिंग एवं छह से आठ दिसंबर तक नॉन इंटरलॉकिंग होगा।

    इसके साथ ही सीढ़ी शिफ्टिंग कार्य भी होगा। इस वजह से ट्रेनें अस्थायी रूप से प्रभावित रहेंगी। इससे पहले दुर्गापुर स्टेशन पर नवंबर माह में कई ट्रेनें रद रही थीं। बाद में कुछ ट्रेनों को 31 दिसंबर तक दुर्गापुर के बदले परिवर्तित मार्ग से चलाने की घोषणा हुई है।

    इन तिथियों में प्रभावित होंगी ट्रेनें-

    • 13503 बर्द्धमान-हटिया मेमू छह से आठ दिसंबर तक बर्द्धमान के बदले आसनसोल से हटिया तक चलेगी।
    • 13504 हटिया-बर्द्धमान मेमू पांच से सात दिसंबर तक हटिया से बर्द्धमान के बदले आसनसोल तक जाएगी।
    • 63519 बर्द्धमान-बोकारो मेमू छह से सात दिसंबर को बर्द्धमान के बदले आसनसोल से बोकारो तक चलेगी।
    • 63520 बोकारो-बर्द्धमान मेमू छह व सात दिसंबर को बोकारो से बर्द्धमान के बदले आसनसोल तक जाएगी।