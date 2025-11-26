Language
    Dhanbad Station पर संदेह के आधार पर रोके गए बंगाल के 30 छात्र, जांच में निकली यह बात

    By Tapas Banerjee Edited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 08:26 AM (IST)

    Dhanbad News: धनबाद स्टेशन पर बंगाल के 30 छात्रों को संदेह के आधार पर रोका गया। पुलिस ने उनसे पूछताछ की और दस्तावेज़ जांचे। छात्रों के पास शैक्षणिक कार्यक्रम में भाग लेने के पर्याप्त कारण और दस्तावेज थे, जिसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया। पुलिस ने यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात कही और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने की बात कही।

    पूर्व मध्य रेलवे का धनबाद रेलवे स्टेशन।

    जागरण संवाददाता, धनबाद। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षा देने आए पश्चिम बंगाल के लगभग 30 छात्रों को संदेह के आधार पर रेल पुलिस (आरपीएफ/जीआरपी) ने धनबाद रेलवे स्टेशन में रोक लिया। सोमवार सुबह प्लेटफॉर्म पर एक साथ खड़े छात्रों के समूह को देखकर पुलिस को शक हुआ। इसके बाद सभी छात्रों से पूछताछ की गई और उनके आधार कार्ड सहित अन्य पहचान दस्तावेजों की जांच की गई।

    पूछताछ में पता चला कि वे सभी बंगाल के अलग-अलग जिलों से आए थे और उन्हें झारखंड में आयोजित एक निजी प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होना था। छात्रों ने बताया कि वे धनबाद में पहली बार आए हैं और जिस परीक्षा केंद्र पर जाना था, उसकी उन्हें स्पष्ट जानकारी नहीं थी।

    बताया गया कि उन्हें पहले स्टेशन पहुंचने के लिए कहा गया था, जहां से उनका ‘मोटिवेटर’ या गाइड उन्हें परीक्षा केंद्र तक ले जाने वाला था। इसी वजह से सभी छात्र स्टेशन पर एकत्रित होकर उसका इंतजार कर रहे थे।

    छात्रों के पास वैध पहचान पत्र और संबंधित दस्तावेज मौजूद पाए गए। दस्तावेजों की पुष्टि होने और पूछताछ में कोई संदिग्ध जानकारी सामने नहीं आने पर पुलिस ने सभी को छोड़ दिया। बाद में वे गाइड के साथ अपने गंतव्य की ओर रवाना हो गए।

    रेल पुलिस अधिकारियों के अनुसार, संदिग्ध गतिविधि नजर आने पर यात्रियों की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए इस तरह की कार्रवाई की जाती है। भीड़भाड़ वाले स्थानों पर सतर्कता बढ़ाना पुलिस की नियमित प्रक्रिया का हिस्सा है। जांच पूरी होने पर छात्रों को बिना किसी बाधा के आगे जाने दिया गया।