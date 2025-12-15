Railway Recruitment 2025: नौकरी की आस लगाए युवाओं के लिए साल के अंतिम महीने में अच्छी खबर, लेवल-वन के 11 श्रेणियों में बंपर बहाली
जागरण संवाददाता, धनबाद। Railway Recruitment: रेलवे में नौकरी की आस लगाए युवाओं के लिए साल के अंतिम महीने में अच्छी खबर। रेल मंत्रालय ने 22 हजार पदों पर बहाली को स्वीकृति प्रदान कर दी है। प्वाइंट्समैन, ट्रैक मेंटेनर समेत लेवल-वन के 11 श्रेणियों के पदों पर बहाली को हरी झंडी दी है।
रेलवे बोर्ड के कार्यकारी निदेशक मैन पावर प्लानिंग शत्रुध्न बेहरा ने इसकी आधिकारिक अधिसूचना भी जारी कर दी है। बोर्ड से जारी पत्र में क्षेत्रीय रेल व उत्पादन इकाईयों को रेलवे भर्ती बोर्ड-आरआरबी बेंगलुरु के अध्यक्ष से परामर्श करके एक सप्ताह के भीतर आनलाइन इंटीग्रेटेड रेलवे मैनेजमेंट सिस्टम में अंतिम मांग (रेलवे बोर्ड द्वारा अनुमोदित रिक्तियों से अधिक नहीं) प्रस्तुत करने के लिए तत्काल कार्रवाई को कहा गया है।
ट्रैक मेंटेनर व प्वाइंट्समैन के सबसे अधिक पद
रिक्तियों में सबसे अधिक पद ट्रैक मेंटेनर व प्वाइंट्समैन के हैं। वर्ष 2025 के केंद्रीकृत एंप्लायमेंट नोटिफिकेशन के तहत इन पदों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू होगी। सर्वाधिक पद इंजीनियरिंग विभाग के हैं।
पद-वार स्वीकृत रिक्तियां
|पद
|विभाग
|रिक्तियां
|असिस्टेंट ट्रैक मशीन
|इंजीनियरिंग
|600
|असिस्टेंट ब्रिज
|इंजीनियरिंग
|600
|ट्रैक मेंटेनर ग्रुप-4
|इंजीनियरिंग
|11,000
|असिस्टेंट पी-वे
|इंजीनियरिंग
|300
|असिस्टेंट टीआरडी
|इलेक्ट्रिकल
|800
|असिस्टेंट लोको शेड
|इलेक्ट्रिकल
|200
|असिस्टेंट ऑपरेशंस
|इलेक्ट्रिकल
|500
|असिस्टेंट टीएएल-एसी
|इलेक्ट्रिकल
|500
|असिस्टेंट सी एंड डब्ल्यू
|मैकेनिकल
|1,000
|प्वाइंट्समैन-बी
|ट्रैफिक
|5,000
|असिस्टेंट
|एस एंड टी
|1,500
🔹 कुल स्वीकृत रिक्तियां: 22,000 पद
