Railway Recruitment 2025: नौकरी की आस लगाए युवाओं के लिए साल के अंतिम महीने में अच्छी खबर, लेवल-वन के 11 श्रेणियों में बंपर बहाली

जागरण संवाददाता, धनबाद। Railway Recruitment: रेलवे में नौकरी की आस लगाए युवाओं के लिए साल के अंतिम महीने में अच्छी खबर। रेल मंत्रालय ने 22 हजार पदों पर बहाली को स्वीकृति प्रदान कर दी है। प्वाइंट्समैन, ट्रैक मेंटेनर समेत लेवल-वन के 11 श्रेणियों के पदों पर बहाली को हरी झंडी दी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रेलवे बोर्ड के कार्यकारी निदेशक मैन पावर प्लानिंग शत्रुध्न बेहरा ने इसकी आधिकारिक अधिसूचना भी जारी कर दी है। बोर्ड से जारी पत्र में क्षेत्रीय रेल व उत्पादन इकाईयों को रेलवे भर्ती बोर्ड-आरआरबी बेंगलुरु के अध्यक्ष से परामर्श करके एक सप्ताह के भीतर आनलाइन इंटीग्रेटेड रेलवे मैनेजमेंट सिस्टम में अंतिम मांग (रेलवे बोर्ड द्वारा अनुमोदित रिक्तियों से अधिक नहीं) प्रस्तुत करने के लिए तत्काल कार्रवाई को कहा गया है।

ट्रैक मेंटेनर व प्वाइंट्समैन के सबसे अधिक पद

रिक्तियों में सबसे अधिक पद ट्रैक मेंटेनर व प्वाइंट्समैन के हैं। वर्ष 2025 के केंद्रीकृत एंप्लायमेंट नोटिफिकेशन के तहत इन पदों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू होगी। सर्वाधिक पद इंजीनियरिंग विभाग के हैं।