पूजा करने के बाद पार्टी का प्लान बता गए उपेंद्र कुशवाहा, बिहार के बाद इस राज्य पर फोकस

संवाद सूत्र, देवघर। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बिहार में एनडीए के प्रमुख घटक दल राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा (Upendra Kushwaha) ने रविवार को बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा-अर्चना की। उन्होंने कहा कि आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ राजनीतिक संगठन को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं।

कुशवाहा ने बताया कि चुनाव और संसद की व्यस्तता के कारण संगठन को समय नहीं दे पा रहे थे, लेकिन अब उन्होंने बिहार और झारखंड के जिलों का दौरा शुरू कर दिया है। देवघर में कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद वे बांका गए, जहां नए कार्यकर्ता राष्ट्रीय लोक मोर्चा से जुड़े।

लोजपा के नेताओं के पार्टी में शामिल होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह आरोप निराधार है। वंशवाद के आरोपों पर उन्होंने कहा कि संगठन की स्थिरता के लिए यह निर्णय लिया गया है। झारखंड में एनडीए के पूर्ण बहुमत से जीतने का विश्वास जताया। इस अवसर पर कई भाजपा नेता उपस्थित थे।

उपेंद्र कुशवाहा का सम्मान समारोह आयोजित दूसरी ओर, बांका शहर के नगर भवन परिसर में रविवार को सम्मान सह सहमिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता निवर्तमान जिला अध्यक्ष गिरीश कुशवाहा ने की। मंच संचालन हिमांशु पटेल ने किया।