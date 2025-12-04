सरकारी बीज वितरण में बड़ा खेल, रात के अंधेरे में बीज बांटते धरा गया सरकारी कर्मी, भाग खड़े हुए बीज लेने आए लोग

संवाद सहयोगी, सारठ (देवघर)। प्रखंड मुख्यालय परिसर में मंगलवार की रात को रबी फसल के सरकारी बीज (करीब एक सौ बीस क्विंटल) के चोरी-छिपे वितरण का बड़ा मामला सामने आया है। सहायक तकनीकी प्रबंधक (एटीएम), गौतम कुमार, बिना किसी आधिकारिक अनुमति के रात के अंधेरे में बीज बांट रहे थे।

BDO के पहुंचते ही भाग खड़े हुए बीज लेने आए लोग गुप्त सूचना मिलते ही प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) चंदन कुमार सिंह मौके पर पहुंचे। बीडीओ को देखते ही बीज लेने आए लोग चोरों की तरह मौके से भाग खड़े हुए। इस दृश्य से सरकारी नियमों की अनदेखी और बीज की कालाबाजारी का संदेह गहरा गया है।

बीडीओ ने एटीएम गौतम कुमार से पूछा कि रात के अंधेरे में किसके आदेश पर बीज बांटा जा रहा था। जो लोग बीज ले रहे थे वे क्यों भागे। वे लोग कहां के थे और कौन थे—किसान थे या बिचौलिए। एटीएम गौतम कुमार इन सवालों का कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए।

एक मुखिया के कहने पर बांटा जा रहा था बीज एटीएम गौतम कुमार ने सफाई देते हुए सिर्फ इतना कहा कि एक मुखिया ने फोन किया था जिसके बाद वह रात में वितरण कर रहे थे। बीडीओ ने एटीएम से कृषि विभाग द्वारा प्रखंड को प्राप्त बीज का स्लिप लेकर जांच की और गोदाम के बाहर पड़े बीज को जब्त कर लिया। बीडीओ ने कहा कि बीज के स्टॉक और वितरण संबंधित विस्तृत जांच की जाएगी, जिसके बाद आगे की कार्रवाई होगी।

120 क्विंटल बीज पर खड़े हुए सवाल जिला कृषि विभाग के द्वारा प्रखंड को दो सप्ताह पूर्व वर्ष 2025-26 रबी फसल के लिए करीब 120 क्विंटल गेहूं, मक्का, सरसों, मूंग एवं मसूर का बीज दिया गया है। उक्त बीज से प्रखंड के 247 एकड़ में रबी फसल की खेती का लक्ष्य है।

विभाग के निर्देशानुसार बीज का वितरण क्लस्टर बनाकर करना था, लेकिन जिस तरह से रात के अंधेरे में सरकारी बीज बांटा जा रहा था उस पर सवाल खड़ा हो गया है। अधिकारी अब यह जांच कर रहे हैं कि आखिर रात्रि में सरकारी नियम को ताक पर रख कर बीज बांटने के पीछे मकसद क्या था।