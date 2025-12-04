Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सरकारी बीज वितरण में बड़ा खेल, रात के अंधेरे में बीज बांटते धरा गया सरकारी कर्मी, भाग खड़े हुए बीज लेने आए लोग

    By Kanchan Saurabh Mishra Edited By: Chandan Sharma
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 11:20 AM (IST)

    देवघर के सारठ में रबी फसल के सरकारी बीज का चोरी-छिपे वितरण का मामला सामने आया। सहायक तकनीकी प्रबंधक गौतम कुमार बिना अनुमति के रात में बीज बांट रहे थे। ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    बीडीओ के पहुंचते ही भाग खड़े हुए लोग।

    संवाद सहयोगी, सारठ (देवघर)। प्रखंड मुख्यालय परिसर में मंगलवार की रात को रबी फसल के सरकारी बीज (करीब एक सौ बीस क्विंटल) के चोरी-छिपे वितरण का बड़ा मामला सामने आया है। सहायक तकनीकी प्रबंधक (एटीएम), गौतम कुमार, बिना किसी आधिकारिक अनुमति के रात के अंधेरे में बीज बांट रहे थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    BDO के पहुंचते ही भाग खड़े हुए बीज लेने आए लोग

    गुप्त सूचना मिलते ही प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) चंदन कुमार सिंह मौके पर पहुंचे। बीडीओ को देखते ही बीज लेने आए लोग चोरों की तरह मौके से भाग खड़े हुए। इस दृश्य से सरकारी नियमों की अनदेखी और बीज की कालाबाजारी का संदेह गहरा गया है।

    बीडीओ ने एटीएम गौतम कुमार से पूछा कि रात के अंधेरे में किसके आदेश पर बीज बांटा जा रहा था। जो लोग बीज ले रहे थे वे क्यों भागे। वे लोग कहां के थे और कौन थेकिसान थे या बिचौलिए। एटीएम गौतम कुमार इन सवालों का कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए।

    एक मुखिया के कहने पर बांटा जा रहा था बीज

    एटीएम गौतम कुमार ने सफाई देते हुए सिर्फ इतना कहा कि एक मुखिया ने फोन किया था जिसके बाद वह रात में वितरण कर रहे थे। बीडीओ ने एटीएम से कृषि विभाग द्वारा प्रखंड को प्राप्त बीज का स्लिप लेकर जांच की और गोदाम के बाहर पड़े बीज को जब्त कर लिया। बीडीओ ने कहा कि बीज के स्टॉक और वितरण संबंधित विस्तृत जांच की जाएगी, जिसके बाद आगे की कार्रवाई होगी।

    120 क्विंटल बीज पर खड़े हुए सवाल

    जिला कृषि विभाग के द्वारा प्रखंड को दो सप्ताह पूर्व वर्ष 2025-26 रबी फसल के लिए करीब 120 क्विंटल गेहूं, मक्का, सरसों, मूंग एवं मसूर का बीज दिया गया है। उक्त बीज से प्रखंड के 247 एकड़ में रबी फसल की खेती का लक्ष्य है।

    विभाग के निर्देशानुसार बीज का वितरण क्लस्टर बनाकर करना था, लेकिन जिस तरह से रात के अंधेरे में सरकारी बीज बांटा जा रहा था उस पर सवाल खड़ा हो गया है। अधिकारी अब यह जांच कर रहे हैं कि आखिर रात्रि में सरकारी नियम को ताक पर रख कर बीज बांटने के पीछे मकसद क्या था। 

    प्रभारी कृषि पदाधिकारी ने बताया गलत

    प्रभारी प्रखंड कृषि पदाधिकारी सह बीटीएम, शशांक शेखर ने कहा कि एटीएम ने बीज वितरण की जानकारी उन्हें नहीं दी थी। उन्होंने माना कि रात के अंधेरे में बीज वितरण करना गलत है और मामले की विस्तृत जांच की जा रही है।