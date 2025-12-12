सास की मौत की खबर सुनते ही बहू ने भी तोड़ दिया दम, एक साथ हुआ अंतिम संस्कार

संवाद सूत्र, सोनारायठाढी। ईश्वर की लीला सांसारिक जीवन में कोई नहीं जान सकता। विधाता क्या रच देता है। सास-बहु के किस्से सब अपनी अपनी नजर से देखते हैं, सुनते हैं। सुनते आए हैं और आगे भी देखेंगे-सुनेंगे। लेकिन देवघर की एक घटना ने सारे मिथ्याओं को तोड़ दिया है।

प्रखंड के ब्रहमोतरा पंचायत के नकटी गांव से आई है। रात्रि नकटी निवासी जिसकी उम्र 85 साल है। करीब रात्रि सात बजे के समय स्वर्गवास हो गया। सास के निधन होने की सूचना जैसे ही 54 वर्षीय बहू उषा देवी को मिली वैसे ही उनका भी निधन तकरीबन एक घंटा बाद हो गया। मौत का कारण ब्रेन हेमरेज बताया गया।

सास-बहू का एक साथ अंतिम संस्कार एक साथ सास-बहू का निधन होने से गांव समेत आसपास गांव के लोग शोकाकुल हैं। वहीं स्वजनों का भी रो रोकर बुरा हाल है। दोनों को एक साथ सारवां प्रखंड स्थित अजय नदी के जियाखाडा घाट में अंतिम संस्कार किया गया।