सेवानिवृत्त शिक्षक बने साइबर ठगी का शिकार, शेयर बाजार में डूबे लाखों
एक सेवानिवृत्त शिक्षक साइबर ठगी का शिकार हो गए। उन्हें शेयर ट्रेडिंग में निवेश करने के लिए कहा गया, जिसमें उन्होंने 17 लाख रुपये गवा दिए। शिक्षक ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। यह घटना साइबर अपराध के बढ़ते खतरे को दर्शाती है, इसलिए लोगों को ऑनलाइन लेन-देन करते समय सतर्क रहना चाहिए।
जागरण संवाददाता, देवघर। शेयर ट्रेडिंग के नाम पर सेवानिवृत सरकारी शिक्षक से 17 लाख की साइबर ठगी कर ली गयी है।
पीड़ित अशोक कुमार जिले के जसीडीह थाना क्षेत्र के सिनेमा हाल के पास रहते हैं। घटना के संबंध में बताया गया कि उन्होंने इंटरनेट मीडिया के माध्यम से शेयर ट्रेडिंग के नाम पर पैसा लगाकर अधिक मुनाफा कमाने को लेकर प्रचार देखा।
उसके बाद उन्होंने दिए गए नंबर पर कॉल किया। दुबे शेयर मार्केट में पैसा लगाया जाना था। पैसा लगाने पर काफी अच्छा मुनाफा देने की बात कही गयी थी।
वे झांसा में आ गए और धीरे-धीरे उन्होंने 17 लाख रुपया इसमें लगा दिया। ये पैसा उनके सेवानिवृति का पैसा था। बाद में उनका फोन नहीं उठाया जाने लगा। उन्हें पैसा वापस नहीं मिला।
वहीं, उनका एप भी बंद कर दिया गया। उसके बाद उन्हें समझ में आया कि वे असल में साइबर ठगी के शिकार हो गए हैं। उसके बाद उन्होंने इसकी शिकायत साइबर थाने में कर दी। साइबर थाना की पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।
पुलिस ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है ताकि वह इन जैसी घटनाओं से बच सके।
